Reynmen Altın Kelebek'te Ödül Alan Müge Anlı ve Esra Erol'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

2023 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamadığı için eve dönüp eski ödülünü çöpe atan Reynmen gündeme bomba gibi oturmuştu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek töreninde Müge Anlı ve Esra Erol da ödül aldı. Reynmen'in Altın Kelebek nefretinden ünlü sunucular da payını aldı. Reynmen katıldığı yayında gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol'u sert sözlerle eleştirdi. 'Ölen bir çocuğun peşine düşemediler.' diyen Reynmen, Müge Anlı'yı hiç sevmediğini söyledi.