Reynmen Altın Kelebek'te Ödül Alan Müge Anlı ve Esra Erol'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Reynmen Altın Kelebek'te Ödül Alan Müge Anlı ve Esra Erol'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
2023 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamadığı için eve dönüp eski ödülünü çöpe atan Reynmen gündeme bomba gibi oturmuştu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek töreninde Müge Anlı ve Esra Erol da ödül aldı. Reynmen'in Altın Kelebek nefretinden ünlü sunucular da payını aldı. Reynmen katıldığı yayında gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol'u sert sözlerle eleştirdi. 'Ölen bir çocuğun peşine düşemediler.' diyen Reynmen, Müge Anlı'yı hiç sevmediğini söyledi.
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2023 yılında ödülü çöpe atmasının sonucu olarak geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Reynmen ne aday ne de davetli olarak yoktu.
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Töreni, Berkcan Güven'le beraber konuk olduğu EBO SHOW adlı YouTube programında izleyen Reynmen, Kelebek ödüllerine olan nefretini kustu. Hedefinde ise gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol vardı.
Gündüz kuşağının başarılı iki sunucusu Müge Anlı ve Esra Erol için sert eleştirilerde bulunan Reynmen, bazı olayların üstünü örttüklerini iddia etti.
Müge Anlı ekrana çıkınca Reynmen "Ben hiç sevmiyorum Müge Anlı'yı..." diye konuştu: "Bir tane çocuğun babası davanın peşine koşarken Müge Anlı almıyor davayı..."
Sıra Esra Erol'a gelince de bir güzel eleştirilerine devam eden Reynmen'i arkadaşları susturmaya çalıştı ama o "Bak mesela ben bunu samimi bulmuyorum çünkü o ölen kızın babası Müge Anlı'ya gidiyor -Narin meselesi değil- konuşturmuyor onun muhtemelen haberi vardır, onun içerisinde başka siyasi bence olaylar var diye o işin peşine gidemedi yani o yüzden hiç..." diye devam etti.
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Arkadaşları konuyu değiştirmeye çalışınca ise "Siyasi değil ki birinin canı söz konusu bir kız ölmüş kapatılmaya çalışılmış ve bunlar gerçekten işini yaptığını düşünen insanlar bu konuya değinmiyorlar burada ödül alıyorlar bana samimi gelmiyor" diye belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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