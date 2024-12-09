Müge Anlı Çağla Şikel'e Neden Laf Soktu? Altın Kelebek Atışmasının İç Yüzündeki İddialar
Müge Anlı Çağla Şikel'e Neden Laf Soktu? Altın Kelebek Atışmasının İç Yüzündeki İddialar
Pantene Altın Kelebek'in 50. yılında ekrana damgasını vuran bir olay yaşandı. Tören Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla ekrana geldi. Törende ödül alan Müge Anlı'nın Çağla Şikel'e laf atmasına hazırlıksız yakalandık. Müge Anlı'nın ödülle ilgili söylediği şeyler de 'gönderme' olarak algılandı. Bildiğimiz kadarıyla Müge Anlı ile Çağla Şikel arasında bir husumet de yoktu. Peki, bu atışma nereden çıktı? Müge Anlı ile Çağla Şikel arasında neler olduğuna dair sosyal medyada bazı iddialar yer aldı. Bakalım, siz neler söyleyeceksiniz?
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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 50. kez ekrana geldi. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşen geceye Müge Anlı'nın konuşması damga vurdu.
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Müge Anlı bu sene gündüz kuşağında yarışmadı, ünlü sunucuya "Meslekte 35. yıl" ödülü verildi.
Müge Anlı konu ile ilgili konuşmasında "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de..." diyerek törenin sunucusu Çağla Şikel'e döndü.
Devamında, "Aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." diye konuşunca sosyal medyada laf soktuğu düşünüldü.
O anlar da Çağla Şikel'in de yüzünün düştüğü fark edilince kullanıcılar tartışmayı alevlendirdi. Gecede en iyi gündüz kuşağı programı ödülünü Esra Erol, en iyi kadın sunucu ödülünü ise Çağla Şikel aldı.
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Esra Erol ve Müge Anlı aynı kanalda benzer işler yapmaları nedeniyle aralarında gerilim olduğu sık sık konuşulur. Ancak bu kaosun içinde hiç Çağla Şikel'in ismini duymamıştık.
"Peki, Müge Anlı bu sözleriyle neyi kastetmiş olabilir? Gerçekten bir laf sokma mı var, yoksa samimi bir açıklama mıydı?" diye düşünüyorsanız sosyal medyada bununla ilgili kullanıcılar bir dedikodu olduğunun üzerinde duruyor.
Bazı kullanıcılar Çağla Şikel'in Müge Anlı'nın arkasından "Onunla yarışınca kazanamıyoruz." şekilde konuştuğunu bunun üzerine Müge Anlı'nın duyduğunu belli ettiğini iddia ediyor.
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Hatta Müge Anlı'nın arkasından bu tip konuşmaların daha önce de yapıldığını vurgulayan paylaşımlar da var.
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Müge Anlı'nın konuşmasından sonra Esra Erol'un konuşması da laf sokmaya cevap kabul edilince işler iyice karıştı. Esra Erol konuşmasında kadın dayanışmasını vurgulayarak Müge Anlı'ya gönderme yaptı, diye düşünüldü.
Bununla ilgili ise Esra Erol bu iddiayı güçlendirdi, yorumları paylaşılmaya başladı.
Sizce bu üçlü arasında neler oldu? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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