Müge Anlı Çağla Şikel'e Neden Laf Soktu? Altın Kelebek Atışmasının İç Yüzündeki İddialar

Pantene Altın Kelebek'in 50. yılında ekrana damgasını vuran bir olay yaşandı. Tören Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla ekrana geldi. Törende ödül alan Müge Anlı'nın Çağla Şikel'e laf atmasına hazırlıksız yakalandık. Müge Anlı'nın ödülle ilgili söylediği şeyler de 'gönderme' olarak algılandı. Bildiğimiz kadarıyla Müge Anlı ile Çağla Şikel arasında bir husumet de yoktu. Peki, bu atışma nereden çıktı? Müge Anlı ile Çağla Şikel arasında neler olduğuna dair sosyal medyada bazı iddialar yer aldı. Bakalım, siz neler söyleyeceksiniz?