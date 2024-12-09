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Dünden Bugüne Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine Damgasını Vurmuş Anlar

Dünden Bugüne Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine Damgasını Vurmuş Anlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.12.2024 - 16:34

Her sene yılın en iyilerini ödüllendiren Altın Kelebek Ödülleri'nde 50. yılı geride bıraktık. Uzun yıllardır ünlüleri buluşturan törende birbirinden ilginç anlar yaşandı. Kimi zaman çok güldük, kimi zaman hayranlıkla ekrana daldık. Sizler için Altın Kelebek'in unutulmaz anlarını derledik. İşte dünden bugüne törene damgasını vurmuş o anlar... Bakalım, hatırladıkça neler hissedeceksiniz?

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1. Meryem Uzerli'nin efsane konuşmasını ve kraliçenin vurduğu gol ile başlayalım!

2. Hadise'nin Altın Kelebek'teki efsane şovu ile devam edelim. Hatırlamayanlar olabilir, sene 2013.

3. 2012 yılında Altın Kelebek Ödüllerini Yalan Dünya'nın yıldızları Sarp Apak, Öner Erkan ve İrem Sak sunmuştu.

4. Melis Sezen'in bir süre boşluğa daldıran o konuşması:

5. Edis'in 2021 sahne şovu...

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6. 2024'ün en eğlenceli anı Giray Altınok ve Kerem Özdoğan konuşmasıydı.

7. Sinan Akçıl'ın Simge Sağın'a ödül vereceği sırada yaptığı gafla tarihe yazılması...

8. Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın "Mehmet Evgar olsaydım" örneği ile yaptığı efsanevi konuşması.

9. Bülent Ersoy ve marula benzetilen kıyafeti...

10. Müge Anlı'nın hi beklemediğimiz anda Çağla Şikel'e laf çarpması

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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