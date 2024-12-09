Dünden Bugüne Pantene Altın Kelebek Ödül Törenine Damgasını Vurmuş Anlar

Her sene yılın en iyilerini ödüllendiren Altın Kelebek Ödülleri'nde 50. yılı geride bıraktık. Uzun yıllardır ünlüleri buluşturan törende birbirinden ilginç anlar yaşandı. Kimi zaman çok güldük, kimi zaman hayranlıkla ekrana daldık. Sizler için Altın Kelebek'in unutulmaz anlarını derledik. İşte dünden bugüne törene damgasını vurmuş o anlar... Bakalım, hatırladıkça neler hissedeceksiniz?