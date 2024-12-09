Altın Kelebek Kızıl Goncalar ile İlgili Bir Gerçeği Ortaya Çıkardı: Senarist Kendi Hayatından İlham Almış!
Altın Kelebek Kızıl Goncalar ile İlgili Bir Gerçeği Ortaya Çıkardı: Senarist Kendi Hayatından İlham Almış!
Son iki sezonun en dikkat çekici dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar Altın Kelebek'in 50. yılında ödüle doydu. En iyi erkek oyuncu ödülünü Cüneyd karakteri ile Mert Yazıcıoğlu aldı. En iyi yönetmen de Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay'a gitti. En iyi senarist ise dizinin senaristi Şükrü Necati Şahin oldu. Şahin'in, konuşmasında bahsettiği hayat hikayesi diziye benzetildi. Meğer senaryo senaristin çocukluğundan ilham alınmış.
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Kızıl Goncalar ekibi Altın Kelebek 50. yılına damgasını vurdu. En iyi erkek oyuncu, en iyi senarist ve en iyi yönetmen olmak üzere 3 ödül birden diziye gitti.
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Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin, "En İyi Senarist" ödülünü aldıktan sonra törende yaptığı konuşma ile dikkat çekti.
Kendi çocukluğundan ve hayat hikayesinden bahseden Şahin'in anlattıkları dizi ile örtüşünce sosyal medyadan yorum yağdı.
Şahin’in annesi de okula gönderilmeyen bir annenin evladıymış ve babası annesinin okumasına saygı duymuş. Dizide Cüneyd'in de Zeynep'i okula gönderme çabası tıpkı senaristin anlattıklarına benziyor.
İşte Şahin'in diziye ilham olduğunu düşündüren o hikayesi...
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İzleyenleri bu açıklama duygulandırdı.
Hayranları paylaşım üstüne paylaşım yaptı.
Hatta acaba kendi hikayesini mi yazıyor, diye bile düşündürdü.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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