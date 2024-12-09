Altın Kelebek Kızıl Goncalar ile İlgili Bir Gerçeği Ortaya Çıkardı: Senarist Kendi Hayatından İlham Almış!

Son iki sezonun en dikkat çekici dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar Altın Kelebek'in 50. yılında ödüle doydu. En iyi erkek oyuncu ödülünü Cüneyd karakteri ile Mert Yazıcıoğlu aldı. En iyi yönetmen de Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay'a gitti. En iyi senarist ise dizinin senaristi Şükrü Necati Şahin oldu. Şahin'in, konuşmasında bahsettiği hayat hikayesi diziye benzetildi. Meğer senaryo senaristin çocukluğundan ilham alınmış.