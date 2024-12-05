RTÜK'ten Ceza Alan Yabani Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'nin bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Ancak RTÜK yasaklarının ardından evdeki hesap çarşıya uymadı. Yakın zamanda final yapması beklenen Yabani, RTÜK'ün cezasının ardından iki hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Final tarihi ertelenen dizinin kesinleşen vedasını Birsen Altuntaş paylaştı. Yabani'nin ne zaman final yapacağı kesinleşti.