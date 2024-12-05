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RTÜK'ten Ceza Alan Yabani Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

RTÜK'ten Ceza Alan Yabani Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!

Yabani Dizisi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.12.2024 - 19:31

NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani'nin bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Ancak RTÜK yasaklarının ardından evdeki hesap çarşıya uymadı. Yakın zamanda final yapması beklenen Yabani, RTÜK'ün cezasının ardından iki hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Final tarihi ertelenen dizinin kesinleşen vedasını Birsen Altuntaş paylaştı. Yabani'nin ne zaman final yapacağı kesinleşti.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/5...
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NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani RTÜK engeline takıldı. Geçtiğimiz hafta RTÜK'ten ceza alan dizi final yapmaya gün sayıyordu.

NOW Tv'nin sevilen dizisi Yabani RTÜK engeline takıldı. Geçtiğimiz hafta RTÜK'ten ceza alan dizi final yapmaya gün sayıyordu.

Ancak yayın yasağının ardından dizinin iki hafta boyunca yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyuruldu.

Ancak yayın yasağının ardından dizinin iki hafta boyunca yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyuruldu.

51. bölümde final yapacak olan dizinin veda tarihi de böylece ertelenmiş oldu. Birsen Altuntaş Yabani final tarihini açıkladı.

51. bölümde final yapacak olan dizinin veda tarihi de böylece ertelenmiş oldu. Birsen Altuntaş Yabani final tarihini açıkladı.

Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. O tarihten sonra da 28 Aralık'a kadar yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. O tarihten sonra da 28 Aralık'a kadar yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

51. bölümde yapılacak final ise reklam arasının ardından Ocak ayına denk geliyor. Siz Yabani'yi izliyor musunuz? Yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın...

51. bölümde yapılacak final ise reklam arasının ardından Ocak ayına denk geliyor. Siz Yabani'yi izliyor musunuz? Yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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