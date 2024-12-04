Yeni Bölüm Yok! RTÜK Yasağı Kanallara İletilmeye Başladı, İlk Sırada NOW TV Vardı!
Yeni Bölüm Yok! RTÜK Yasağı Kanallara İletilmeye Başladı, İlk Sırada NOW TV Vardı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
RTÜK 4 diziye birden 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yasaklar kanallara iletilmeye başladı. NOW TV'ye yapılan bildirinin ardından karar verildi. Yabani dizisine kesilen ceza bu hafta uygulanacak. Dizilerin yeni bölümleri kaldırılmaya başladı.
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RTÜK şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle bazı dizilere ceza vermişti.
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Yabani, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha dizilerinin cezalarının ne zaman uygulanacağı merak konusuydu. İlk haber NOW TV'den geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani dizisi için kararın kanala ulaştığı ve bu nedenle dizinin planlanan yayın akışında değişiklikler yapıldığı bildirildi.
Bu hafta ve önümüzdeki hafta yeni bölümleri yayınlanmayacak olan dizinin yayın saatinde RTÜK tarafından önerilen belgeseller yer alacak.
Öte yandan, ceza alan diğer diziler Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha için henüz ilgili kanallara tebliğ yapılmadığı biliniyor. Yakın zamanda benzer şekilde bu dizilerin de yasakları uygulanmaya başlayabilir.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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