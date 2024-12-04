onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Bölüm Yok! RTÜK Yasağı Kanallara İletilmeye Başladı, İlk Sırada NOW TV Vardı!

Yeni Bölüm Yok! RTÜK Yasağı Kanallara İletilmeye Başladı, İlk Sırada NOW TV Vardı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.12.2024 - 13:17

RTÜK 4 diziye birden 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yasaklar kanallara iletilmeye başladı. NOW TV'ye yapılan bildirinin ardından karar verildi. Yabani dizisine kesilen ceza bu hafta uygulanacak. Dizilerin yeni bölümleri kaldırılmaya başladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

RTÜK şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle bazı dizilere ceza vermişti.

RTÜK şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle bazı dizilere ceza vermişti.

Yabani, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha dizilerinin cezalarının ne zaman uygulanacağı merak konusuydu. İlk haber NOW TV'den geldi.

Yabani, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha dizilerinin cezalarının ne zaman uygulanacağı merak konusuydu. İlk haber NOW TV'den geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani dizisi için kararın kanala ulaştığı ve bu nedenle dizinin planlanan yayın akışında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani dizisi için kararın kanala ulaştığı ve bu nedenle dizinin planlanan yayın akışında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta yeni bölümleri yayınlanmayacak olan dizinin yayın saatinde RTÜK tarafından önerilen belgeseller yer alacak.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta yeni bölümleri yayınlanmayacak olan dizinin yayın saatinde RTÜK tarafından önerilen belgeseller yer alacak.

Aralık ayı sonunda 51. bölümüyle final yapması planlanan Yabani, bu cezalar nedeniyle final tarihini de ertelemek zorunda kalabilir. Yılbaşı sonrası reklam arasının uzunluğuna göre dizinin ekranlara veda edeceği tarihin yeniden belirleneceği açıklandı.

Öte yandan, ceza alan diğer diziler Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha için henüz ilgili kanallara tebliğ yapılmadığı biliniyor. Yakın zamanda benzer şekilde bu dizilerin de yasakları uygulanmaya başlayabilir.

Öte yandan, ceza alan diğer diziler Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha için henüz ilgili kanallara tebliğ yapılmadığı biliniyor. Yakın zamanda benzer şekilde bu dizilerin de yasakları uygulanmaya başlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın