Yeni Bölüm Yok! RTÜK Yasağı Kanallara İletilmeye Başladı, İlk Sırada NOW TV Vardı!

RTÜK 4 diziye birden 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezası vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yasaklar kanallara iletilmeye başladı. NOW TV'ye yapılan bildirinin ardından karar verildi. Yabani dizisine kesilen ceza bu hafta uygulanacak. Dizilerin yeni bölümleri kaldırılmaya başladı.