Kıyma Makinesi Cinayetinden Sevgilisiyle Karısını Arayan Jigoloya Müge Anlı'da 2024’e Damga Vuran Olaylar
Kıyma Makinesi Cinayetinden Sevgilisiyle Karısını Arayan Jigoloya Müge Anlı'da 2024’e Damga Vuran Olaylar
2024 yılı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında unutulmaz olaylara sahne oldu. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği cinayet dosyaları, kayıp vakaları ve şaşırtıcı itiraflar gündeme damgasını vurdu. Müge Anlı ve ekibi, karmaşık olayları aydınlatırken hepimizi şaşırtan olaylara da şahitlik ettik. Bu yıl ekranda yaşanan anlar kimi zaman gözyaşlarına boğarken, kimi zaman ağızları açık bırakan gelişmelerle izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte, 2024 boyunca Müge Anlı'da konuşulan ve hafızalara kazınan en çarpıcı olaylar!
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1. Müge Anlı'da göğsümüzü kabartan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımıyla 1 saatte bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini an be an sürdü. Yayında o anlara şahit olanların tüyleri diken diken oldu. Sokak sokak aranan çocuk sağ salim bulundu.
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2. Eylül ayında kaybolan dini nikahlı eşini aramak için Hasan F., Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'nın yayınında bulunan Aybeniz Top şiddet gördüğünü söylemişti. İkili yayında barışıp evlerine döndüler. Ancak bugün acı haber geldi. bir çocuk annesi Aybeniz Top birlikte yaşadığı Hasan F. tarafından öldürüldü. Müge Anlı cinayeti canlı yayında açıkladı.
3. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gergin anlar yaşandı. Canlı yayındayken TT olduğunu belirten Müge Anlı, 'Türkiye'de sosyal yardım var dediğim için. Yok mu?' çıkışıyla gündem oldu. Epey sinirlenen Anlı, 'Geri zekâlılar' diyerek ekrandan hakkında söylenenlere isyan etti. Anlı'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
4. Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi. Yayına gelerek hakkındaki şüphelere yanıt veren Ahmet Tuzlu ile ilişki yaşayan kadınlardan Kadriye'nin eşi ve büyük oğlu cinayet şüphesi ile yargılanıyordu. Kadriye sorulara yanıt veremeyince ATV stüdyolarına polis çağırdı.
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine kan donduran bir olay işleniyor. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçlamıştı. O dönem babasıyla yaşayan kız kardeş Naime, söz konusu olayı canlı yayında itiraf etti.
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6. Müge Anlı yayınlarında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı aramaya devam ediyor. Yayında ortaya şoke eden bir iddia atıldı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın küçük bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme geldi. Yayına bağlanan bir genç kadın küçükken Tutku Dilara'nın abisi ve babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Hatta 'Sadece ben değilim.' diye de ekledi.
7. Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden Şeyma, Ankaralı galerici sevgilisini bulmak için çıkmıştı. Müge anlı yaptığı yayınlarla dolandırıcı olduğu iddia edilen Emre Boz ile ilgili akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Onlarca insan 'Bu kişi bizi de dolandırdı.' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Emre Boz ile ilgili kadınları hatta çocukları istismar ettiğine yönelik iddialar da ayyuka çıktı.
8. Müge Anlı'da günlerdir yıllar önce bıraktığı oğlunu arayan adam sinirlerimizi zıplattı. Alkol aldığı için eve gelip eşini ve çocuklarını dövdüğü iddialarına 'Her erkek alkol alır' diyen adama Şevki Hoca sert çıktı: 'Biz erkek değil miyiz?'
9. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Yıllar önce oğlunu fuara bırakıp kaçan Seyfi Birbir, canlı yayında aslında oğluyla 15 yıldır görüştüğünü itiraf etti.
10. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine şüpheli konumuna düşen Seyfi Birbir damga vurmuştu. Kayıp oğlu hakkında farklı açıklamalarda bulunan Birbir, pazartesi günü oğluyla kapıdan gireceğini dese de kendine zarar vererek hastaneye kaldırılmıştı. Seyfi Birbir, evinin bahçesinde ölü bulundu.
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11. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınında Müge Anlı resmen çileden çıktı. Kayıplara karışan eşini bulmak için Anlı'ya başvuran Zeynep Hanım kısa sürede eşine kavuşsa da kocası Yakup'un söylemlerine sinirlenen Anlı canlı yayında verdi veriştirdi.
12. Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer Çıranoğlu ve üç çocuğunun yaşadıkları hepimizi mahvetti. Yayındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Zalim babanın çocuklarını bayıltana kadar dövdüğü iddia edildi.
13. Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili bugünkü canlı yayında ikinci itiraf geldi. Bu kez ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. O da konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi.
14. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay yaşandı. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.
15. Müge Anlı'da ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Samagan, Mehmet Yörük'ü öldürdüğünü reddetti. Olayla ilgili ilk ifadesini Anlı yayında aktardı.
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16. Müge Anlı'da 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyordu. Kızları abilerinden şüpheleniyordu. Abi Aydın Musaoğlu, program sonrası yayından kaçtı. Polis ekipleri otobüste yakaladılar.
17. Müge Anlı'da 43 gündür kayıp olan Betül sonunda bulundu. Ancak 21 yaşındaki Betül'ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının annesinin yanında kaldığı anlaşılınca, Müge Anlı adeta çıldırdı!
18. Narin için başsağlığı dileyen Anlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müge Anlı, Narin ile ilgili neler söylemişti, hatırlayalım.
19. Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.
20. Müge Anlı'nın yayınında Şemsettin Emecen'in ölümünün araştırılması için gelen kızı ve üvey annesi birbirine girdi. Tarafların kavgasını güvenlikler zor ayırdı.
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21. Müge Anlı'da ağzımızı açık bırakan bir olay daha yaşandı. Canlı yayına 'Bana yardım edin. Altınlarımı yattığım hastenede refakatçi olan kadınla yemiş!' diyerek eşi İbrahim'le katılan Esma Hanım'ın anlattıklarıyla bir yaşımıza daha girdik.
22. Müge Anlı'ya kucağında 2,5 aylık bebeği ile katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası herkesi şok etti.
23. Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
24. TikTok’ta 10 bin takipçisi olan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, yayınlardan kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapmıştı. Altınları da alıp ortadan kaybolduğunu söylediği annesini aramak için oğlu Muhammet, Müge Anlı’ya başvurdu.
26. 20 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kız İrem Nazlım, Müge Anlı'da bulundu. Genç kız başına gelenlerin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
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27. Müge Anlı'da hastanede yatan eşini yan odadaki refakatçi ile aldatan adam herkesi dumur etmişti. Bugünkü yayında da aldatma meselesi işlendi. Aldatılan kadın eşini hepimizin tanıdığı yakışıklı oyuncuya benzetti. Gülsek mi, ağlasak mı bilemedik! Buyrun yorumlara...
28. Müge Anlı programına katılan acılı ailenin 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Bugün açıklanan bilgilere göre, Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisini olduğunu söyleyerek dolaştığı öğrenildi.
29. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı budu. Yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın ikna çabaları boşa çıktı.
30. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ünlü gazeteci Müge Anlı'dan olumlu yanıt geldi. Genç kadın bugün yayına çıktı, derdini bir de ATV ekranlarında anlattı.
31. Müge Anlı'ya kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Sonra iddia sahiplerinin anlattıkları ile cinayet işledikleri konuşulmaya başladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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