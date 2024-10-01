"Aynı Anda Üç Kadını Hamile Bıraktı!": Müge Anlı'da Şok Eden Dolandırıcılık İddiası!

Müge Anlı'ya kucağında 2,5 aylık bebeği ile katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası herkesi şok etti.