"Aynı Anda Üç Kadını Hamile Bıraktı!": Müge Anlı'da Şok Eden Dolandırıcılık İddiası!
"Aynı Anda Üç Kadını Hamile Bıraktı!": Müge Anlı'da Şok Eden Dolandırıcılık İddiası!
Müge Anlı'ya kucağında 2,5 aylık bebeği ile katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası herkesi şok etti.
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Banu Çelen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak "Çocuğumun babası beni evlilik vaadiyle dolandırdı" iddiasında bulundu.
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Çelen, nikahsız bir düğün düzenleyip bebeğini tek başına büyütürken, "Kendi paramla düğün yaptırdı. Ayrıca düğünde takılan tüm mücevherleri çaldı. Sonuç olarak 1 milyon TL zararım oldu" şeklinde konuştu.
Çelen, bebeğinin babasının "5 ayrı bankadan kredi kartı çıkarttı. Düğün masraflarını bu kartlarla ödedi. Babamdan da yardım aldı. 'Birini vururken beni çekmişler ve şimdi bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da hapse gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" şeklinde ifade verdi.
Murat Gümüş adlı kişi, Banu'nun iddialarını reddederken, canlı yayına bağlanan bir kişi Murat hakkında şok edici bir iddiada bulundu.
İsmini vermek istemeyen kişi, "Murat Bey sürekli yalan söylüyor. Elif (Banu'yla birlikte olduğu dönem hamile bıraktığı kadın) hamile olduğu gün haberdar oldu. Elif'e destek olmak istedik çünkü çocuğun babasız büyüyeceğini biliyorduk. Ancak Murat destek olmadı ve destek olanlara tehditler savurdu. 'Onu evinize almayın' dedi. Müzikhol işleten bu adam birçok kadını mağdur edip tehdit ederek ortada bıraktı" dedi.
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Elif'in arkadaşı olarak yayına bağlanan kişi, birçok kadının Murat yüzünden mağdur olduğunu belirterek, "Hepsi canlı yayına bağlanmak istiyor. Ancak Murat'ın 'Çocuk esirgeme kurumuna veririm' demesi nedeniyle kadınlar bağlanamıyor. Aynı anda üç kadını hamile bıraktı" dedi ve herkesi şaşırttı.
Murat ise iddiaları reddetti ve Yasmin adlı kızından haberdar olmadığını belirtti. "Bir tane daha çıkmaz" dedi. Banu ise "Eğer bir tane daha çocuğu çıkarsa hadım edilsin, millet kurtulsun" diye konuştu.
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