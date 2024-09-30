Müge Anlı'daki Erva Olayı Yeniden Gündem Oldu: İzleyenlerin Ağzı Bir Kez Daha Açık Kaldı!

Bu yılın başlarında Müge Anlı'da yaşanan Erva olayı ile ile hepimiz şaşkına dönmüştük. Önce kayıp olarak aranan Erva, canlı yayında açıklamaları ile 'Pes' dedirtmişti. Çocuğuna kardeşim, annesine teyzem, kocasına ise kuzenim diyen Erva yeniden gündem oldu.