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Müge Anlı'daki Erva Olayı Yeniden Gündem Oldu: İzleyenlerin Ağzı Bir Kez Daha Açık Kaldı!

Müge Anlı'daki Erva Olayı Yeniden Gündem Oldu: İzleyenlerin Ağzı Bir Kez Daha Açık Kaldı!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 14:25

Bu yılın başlarında Müge Anlı'da yaşanan Erva olayı ile ile hepimiz şaşkına dönmüştük. Önce kayıp olarak aranan Erva, canlı yayında açıklamaları ile 'Pes' dedirtmişti. Çocuğuna kardeşim, annesine teyzem, kocasına ise kuzenim diyen Erva yeniden gündem oldu.

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2024'ün Şubat ayında Almanya'dan Müge Anlı'ya gelen Hüseyin, eşi Erva'nın 9 aylık kızını da alıp kaybolduğunu söylemişti.

2024'ün Şubat ayında Almanya'dan Müge Anlı'ya gelen Hüseyin, eşi Erva'nın 9 aylık kızını da alıp kaybolduğunu söylemişti.

Müge Anlı'nın araştırmalarıyla kısa sürede bulunan Erva ve bebek iyiydi. Ancak yayına gelen Erva'nın akılalmaz açıklamaları ülke gündemine oturdu.

Müge Anlı'nın araştırmalarıyla kısa sürede bulunan Erva ve bebek iyiydi. Ancak yayına gelen Erva'nın akılalmaz açıklamaları ülke gündemine oturdu.

Erva, canlı yayında eşi Hüseyin için "kuzenim" derken, bebeğin ise "kardeşi" olduğunu iddia etti. Ayrıca annesine de "teyzem" dedi. Gerçek adının ise Erva olmadığını ve nüfusta kimliğinin farklı çıktığını söyledi.

Erva, canlı yayında eşi Hüseyin için "kuzenim" derken, bebeğin ise "kardeşi" olduğunu iddia etti. Ayrıca annesine de "teyzem" dedi. Gerçek adının ise Erva olmadığını ve nüfusta kimliğinin farklı çıktığını söyledi.

Daha sonra tüm bu söylediklerinin yalan olduğunu itiraf eden Erva hepimizi ekran karşısında ağzı açık bırakmıştı.

Daha sonra tüm bu söylediklerinin yalan olduğunu itiraf eden Erva hepimizi ekran karşısında ağzı açık bırakmıştı.

Erva'nın ekranlardaki o anları bir kullanıcının Twitter paylaşımı ile yeniden gündem oldu.

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Kullanıcı o anları paylaşarak, "Türkiye’nin gündemini bu video çok güzel özetliyor!" diye yazdı.

Kullanıcı o anları paylaşarak, "Türkiye’nin gündemini bu video çok güzel özetliyor!" diye yazdı.

İzleyenler o anlar karşısında bir kez daha şok oldu!

twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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