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Müge Anlı'nın Ekibinden Tanıdığımız Naim Evlendi: Stüdyoda Duygusal Anlar Yaşandı!

Müge Anlı'nın Ekibinden Tanıdığımız Naim Evlendi: Stüdyoda Duygusal Anlar Yaşandı!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 11:06

Yıllardır evlerimize konuk olan Müge Anlı ve onun başarılı ekibini iyi tanıyoruz. Bugün, Müge Anlı ekibinin üyesi Haber Müdürü Naim Tanç'ın mutlu haberini aldık. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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Hep kötü haberler verecek değiliz! Müge Anlı'da bu sabah büyük bir kutlama vardı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Hep kötü haberler verecek değiliz! Müge Anlı'da bu sabah büyük bir kutlama vardı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

16 yıldır hafta içi her gün evlerimize misafir olan Müge Anlı, bugünkü yayınında mutlu bir haber verdi.

16 yıldır hafta içi her gün evlerimize misafir olan Müge Anlı, bugünkü yayınında mutlu bir haber verdi.

Ekibinden tanıdığımız Naim Tanç hafta sonu dünyaevine girdi. Müge Anlı, Naim Bey'i kameraların önüne davet ederek tebrik etti.

Ekibinden tanıdığımız Naim Tanç hafta sonu dünyaevine girdi. Müge Anlı, Naim Bey'i kameraların önüne davet ederek tebrik etti.

Anlı'nın tebrik konuşmasının ardından Naim Tanç gözyaşlarını tutamadı. "Benim ailem yoktu. Benim ailem oldunuz." diyerek Anlı'ya teşekkür eden Naim Tanç, herkesi duygulandırdı.

Anlı'nın tebrik konuşmasının ardından Naim Tanç gözyaşlarını tutamadı. "Benim ailem yoktu. Benim ailem oldunuz." diyerek Anlı'ya teşekkür eden Naim Tanç, herkesi duygulandırdı.

Anlı ise "Karının kıymetini bil!" diye takıldı, Tanç, "Artık Naim'in bir kıymetlisi var. Sizler de benim kıymetlimsiniz. Birbirimizin kıymetini bilelim." diye yanıt verdi.

Anlı ise "Karının kıymetini bil!" diye takıldı, Tanç, "Artık Naim'in bir kıymetlisi var. Sizler de benim kıymetlimsiniz. Birbirimizin kıymetini bilelim." diye yanıt verdi.
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Biz de kendisine mutluluklar, Müge Anlı'ya da daha uzun yıllar sürmesini dilediğimiz programında başarılar diliyoruz!

Biz de kendisine mutluluklar, Müge Anlı'ya da daha uzun yıllar sürmesini dilediğimiz programında başarılar diliyoruz!

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