Esra Erol'a Çıktıktan Sonra Ölü Bulunan Veysel'in Doktorları Şaşırtan Tuhaf Hikayesi

2023 yılında Esra Erol'da akılalmaz bir olay yaşanmıştı. Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayında yüz milyonda bir ihtimal gerçek oldu. İkiz bebeklerin babası farklı çıkmıştı. Tıp tarihine damgasını vuran olayın ardından Veysel Yurulmaz geçtiğimiz günlerde ölü bulundu.