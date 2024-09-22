Esra Erol'a Çıktıktan Sonra Ölü Bulunan Veysel'in Doktorları Şaşırtan Tuhaf Hikayesi
Esra Erol'a Çıktıktan Sonra Ölü Bulunan Veysel'in Doktorları Şaşırtan Tuhaf Hikayesi
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Geçtiğimiz yıl Esra Erol’un programına katılan Betül, eşi Veysel’in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti.
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Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği olayın ardından geçtiğimiz Cuma günü Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.
Şüpheli ölümün ardından programda yaşananlar tekrar gündem oldu. 2023 yılının Eylül ayında Betül Yurulmaz aldatıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Erol yayına davet ettiği Betül'ün 12 yıllık kocası Veysel Yurulmaz'ı da stüdyoya çağırdı. Ne olduysa ondan sonra oldu...
Yayında severek evlendiklerini söyleyen çiftin bir de oğulları vardı ancak Veysel'in eşini aldattığı ortaya çıktı.
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Veysel Yurulmaz'ın 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için geldiği, bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenildi.
Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkmış ancak eşi Betül'den boşanmak istediğini açıklamıştı. Ancak bu isteği hepimize hayatımızın şokunu yaşattı.
Veysel'in eşi Betül boşanmak için bir şart koştu. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı. Betül, çocukların Veysel'den olmadığını ispat etme çabasındaydı. Doktorları bile şaşırtan bir gerçeği duyacağını ise henüz bilmiyordu.
Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.
Esra Erol'un aracılığıyla DNA testi yapıldı. Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı.
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Uzman isimlerin açıklamasına göre, bu olay tıp dünyasında yalnızca milyonda bir gerçekleşen bir ihtimaldi.
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