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Esra Erol'da "Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Estetikle Başka Biri Oldu!

Esra Erol'da "Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Estetikle Başka Biri Oldu!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 12:09

Esra Erol'un programında 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle tanınan Yazgül, estetikle başka biri oldu. Yeni halini 'Shakira oldum' notuyla paylaştı.

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Esra Erol'un programına, eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle katılan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" ifadesiyle halkın hafızasına kazındı.

Esra Erol'un programına, eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle katılan Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" ifadesiyle halkın hafızasına kazındı.

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Yazgül, eşinden boşandıktan sonra kendine yeni bir yaşam kurmayı başardı.

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Yazgül, eşinden boşandıktan sonra kendine yeni bir yaşam kurmayı başardı.

Yazgül, güzellik uğruna estetik olmaktan çekinmedi. Karın germe operasyonu geçiren Yazgül, son durumunu "Shakira oldum" diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yazgül, güzellik uğruna estetik olmaktan çekinmedi. Karın germe operasyonu geçiren Yazgül, son durumunu "Shakira oldum" diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yazgül, yaşadığı dönüşümle görenleri şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yazgül, yaşadığı dönüşümle görenleri şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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