Esra Ezmeci'de Yaşananlar Yerin Dibine Soktu: "Çocuklar Öz Abisinden!"
Esra Ezmeci'de Yaşananlar Yerin Dibine Soktu: "Çocuklar Öz Abisinden!"
Boşanmak için Esra Ezmeci stüdyosuna başvuran Birol, stüdyoda eşi Sibel için şok iddialar sarf etti. Ezmeci'nin duydukları karşısında yüzü kıpkırmızı oldu.
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Esra Ezmeci'nin sunduğu gündüz kuşağı programı, olayların ve skandalların eksik olmadığı bir platform haline geldi.
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Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı "Yeni Baştan" programında, yaşanan bir olayda boşanma sürecinde olan Birol, eşi Sibel ile karşı karşıya geldi.
Birol, çocuklarının biyolojik babasının kendisi olmadığını iddia ederek, "Çocuklar öz abisinden" şeklinde bir açıklama yaptı.
Esra Ezmeci'nin "Sence çocuğun babası kim?" sorusuna Birol, "Bilmiyorum, DNA testi istiyorum" yanıtını verdi. Bu durum karşısında sunucu Ezmeci, "Allah Allah" diyerek tepkisini gösterdi.
Biyolojik anneleri olan Sibel ise, "DNA testi yaptıracağım, seni de cezaevine sokacağım. Allah'ından bul" şeklinde bir yanıt verdi. Birol, çocukların babasının kim olduğunu sormaya devam etti.
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Sibel, abisinin stüdyoda olduğunu belirterek, onun da yayına alınmasını talep etti. Bunun üzerine Esra Ezmeci, çocukların babası olduğu iddia edilen amcayı da yayına dahil etti ve "Bunları konuşmak gerçekten utanç verici" dedi.
Sibel'in abisi Aydın, "Ben hiçbir şey demiyorum, bu iddialar çok büyük bir iddia. Ben şok içindeyim. DNA testine de hazırım, benden çıkmazsa ne yapacaksın?" şeklinde konuştu.
Buna karşılık Birol, "Şüpheleniyorum, istersen dava aç. Sen 25 milyar için kendi kardeşini sattın?" ifadesini kullanarak herkesi şaşırttı. Yayın sırasında edilen küfürler nedeniyle konuşmalar sessize alındı. Aydın ise ayağa kalkarak Birol'un üzerine yürüdü.
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