"O Gün Amcayı Gördüm!": Narin Cinayetinde Tutuklanan Yengenin Eşi İlk Kez Canlı Yayında Konuştu!
"O Gün Amcayı Gördüm!": Narin Cinayetinde Tutuklanan Yengenin Eşi İlk Kez Canlı Yayında Konuştu!
Narin'in soruşturmasını yayınlarında takip eden Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında ilk kez bir akraba konuştu. Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıkıyor.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan yenge Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey ilk kez canlı yayında konuştu.
Didem Arslan Yılmaz'ın muhabirinin mikrofon uzattığı Hüseyin Bey, cinayet günü amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.
Çekinerek de olsa ekrana çıkan Hüseyin Bey, akşam saat 18:30 civarı Salim'in köyde olduğunu belirtti. O sırada Narin öldürülmüştü.
Daha önce çay içmek için oturdukları yerde oturduğunu söyleyen Hüseyin Bey, Salim'in psikolojisinin normal olduğunu söyledi.
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Daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Hüseyin Bey ve yakınları muhabiri oradan uzaklaştırdı.
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