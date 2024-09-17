"O Gün Amcayı Gördüm!": Narin Cinayetinde Tutuklanan Yengenin Eşi İlk Kez Canlı Yayında Konuştu!

Narin'in soruşturmasını yayınlarında takip eden Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında ilk kez bir akraba konuştu. Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.