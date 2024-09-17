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"O Gün Amcayı Gördüm!": Narin Cinayetinde Tutuklanan Yengenin Eşi İlk Kez Canlı Yayında Konuştu!

"O Gün Amcayı Gördüm!": Narin Cinayetinde Tutuklanan Yengenin Eşi İlk Kez Canlı Yayında Konuştu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 16:20 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 17:29

Narin'in soruşturmasını yayınlarında takip eden Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında ilk kez bir akraba konuştu. Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıkıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni ifadeler ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan yenge Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey ilk kez canlı yayında konuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan yenge Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey ilk kez canlı yayında konuştu.

Didem Arslan Yılmaz'ın muhabirinin mikrofon uzattığı Hüseyin Bey, cinayet günü amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'ın muhabirinin mikrofon uzattığı Hüseyin Bey, cinayet günü amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.

Salim ifadesinde, 'Ben saat 17:00'den sonra köyden ayrıldım. 20:00'ye kadar da köye dönmedim' demişti.

Çekinerek de olsa ekrana çıkan Hüseyin Bey, akşam saat 18:30 civarı Salim'in köyde olduğunu belirtti. O sırada Narin öldürülmüştü.

Çekinerek de olsa ekrana çıkan Hüseyin Bey, akşam saat 18:30 civarı Salim'in köyde olduğunu belirtti. O sırada Narin öldürülmüştü.

Daha önce çay içmek için oturdukları yerde oturduğunu söyleyen Hüseyin Bey, Salim'in psikolojisinin normal olduğunu söyledi.

Daha önce çay içmek için oturdukları yerde oturduğunu söyleyen Hüseyin Bey, Salim'in psikolojisinin normal olduğunu söyledi.
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Daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Hüseyin Bey ve yakınları muhabiri oradan uzaklaştırdı.

Daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Hüseyin Bey ve yakınları muhabiri oradan uzaklaştırdı.

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