Müge Anlı'da Aranan Küçük Çocuk ile İlgili Gelişme: Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Edildi!

Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.