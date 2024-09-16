Müge Anlı'da Aranan Küçük Çocuk ile İlgili Gelişme: Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Edildi!
Müge Anlı'da Aranan Küçük Çocuk ile İlgili Gelişme: Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Edildi!
Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.
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Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'ya başvuran Güller Hanım, 15 yaşındaki kızının İstanbul Küçükçekmece'den kaybolduğunu söylemişti.
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Yayın sonrası kızı kendisini aradı ancak eve dönmek istemediğini söyledi. Gözü yaşlı anne, kızının güvenilmez olduğunu düşündüğü kişiler tarafından alıkoyulduğunu ifade etmişti.
Çocuğun annesine ulaştığı numaradan yerini bulan emniyet çalışanları, çocuğun izini sürdü. Telefonun Silivri'de olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri bölgeye intikal ettiğinde küçük kız ile birlikte yanındaki iki şahsı emniyete aldı. Bir gece gözaltında kalan iki erkek şahsın bugünkü yayında adliyeye sevki sağlandı.
İki şüpheliye mikrofon uzatan Müge Anlı'nın muhabiri Hüseyin, şok yaşadı. Çocuğu saklayarak suç işleyen şahıslardan ilki, mahcup olması gerekirken, muhabire küfürler savurdu.
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O anlar yayında kesilirken şahsın ağzını araca götüren polisler kapatmak zorunda kaldı.
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