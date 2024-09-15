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Önce Narin'in Ölümü, Sonra Sıla Bebeğin İstismarı: Esra Erol Yayında Kamuoyuna Seslendi!

Önce Narin'in Ölümü, Sonra Sıla Bebeğin İstismarı: Esra Erol Yayında Kamuoyuna Seslendi!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:50 Son Güncelleme: 15.09.2024 - 11:55

Günlerdir ülkemizde çocuklarla ilgili gelen acı haberlerle kahrolduk. Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'in katledilmesinin ardından Esra Erol, yayınında 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebek hakkında da konuştu. O anlar yüreğimizi sızlattı.

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Son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi herkesi yasa boğdu.

Son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi herkesi yasa boğdu.

Önce 8 yaşındaki minik Narin'in öldürüldüğü haberini daha sonra ise 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebeğin haberini aldık.

Önce 8 yaşındaki minik Narin'in öldürüldüğü haberini daha sonra ise 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebeğin haberini aldık.

Esra Erol yayınında bu yaşananlara tepki gösterdi. "Kahreden haberler almaya devam ediyoruz." diyen Erol, "Bebek ve istismar kelimeleri yan yana." diyerek olayın vahametini vurguladı.

Esra Erol yayınında bu yaşananlara tepki gösterdi. "Kahreden haberler almaya devam ediyoruz." diyen Erol, "Bebek ve istismar kelimeleri yan yana." diyerek olayın vahametini vurguladı.

Tekirdağ'da darp sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen 2 yaşındaki Sıla bebek ancak hastaneye kaldırıldığında istismar gerçeği ortaya çıkmıştı.

Tekirdağ'da darp sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen 2 yaşındaki Sıla bebek ancak hastaneye kaldırıldığında istismar gerçeği ortaya çıkmıştı.

Bu noktada çocukların korunması için annelerin hassasiyetinin önemini vurgulayan Erol, "Eğer hastaneye kaldırılmasaydı gerçek ortaya çıkmayacaktı. Bu çocukları kimden nasıl koruyacağız?!" diye isyan etti.

Bu noktada çocukların korunması için annelerin hassasiyetinin önemini vurgulayan Erol, "Eğer hastaneye kaldırılmasaydı gerçek ortaya çıkmayacaktı. Bu çocukları kimden nasıl koruyacağız?!" diye isyan etti.
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"Lütfen sessiz kalmayın!" diye ekranlardan kamuoyuna seslenen Erol, "Anneler ve babalar yapmıyorsa siz gördüklerinizi bize bildirin." dedi.

"Lütfen sessiz kalmayın!" diye ekranlardan kamuoyuna seslenen Erol, "Anneler ve babalar yapmıyorsa siz gördüklerinizi bize bildirin." dedi.

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