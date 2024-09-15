Önce Narin'in Ölümü, Sonra Sıla Bebeğin İstismarı: Esra Erol Yayında Kamuoyuna Seslendi!
Önce Narin'in Ölümü, Sonra Sıla Bebeğin İstismarı: Esra Erol Yayında Kamuoyuna Seslendi!
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Son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve bu ölümlerin arkasındaki sır perdesi herkesi yasa boğdu.
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Önce 8 yaşındaki minik Narin'in öldürüldüğü haberini daha sonra ise 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebeğin haberini aldık.
Esra Erol yayınında bu yaşananlara tepki gösterdi. "Kahreden haberler almaya devam ediyoruz." diyen Erol, "Bebek ve istismar kelimeleri yan yana." diyerek olayın vahametini vurguladı.
Tekirdağ'da darp sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen 2 yaşındaki Sıla bebek ancak hastaneye kaldırıldığında istismar gerçeği ortaya çıkmıştı.
Bu noktada çocukların korunması için annelerin hassasiyetinin önemini vurgulayan Erol, "Eğer hastaneye kaldırılmasaydı gerçek ortaya çıkmayacaktı. Bu çocukları kimden nasıl koruyacağız?!" diye isyan etti.
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"Lütfen sessiz kalmayın!" diye ekranlardan kamuoyuna seslenen Erol, "Anneler ve babalar yapmıyorsa siz gördüklerinizi bize bildirin." dedi.
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