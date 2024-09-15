Önce Narin'in Ölümü, Sonra Sıla Bebeğin İstismarı: Esra Erol Yayında Kamuoyuna Seslendi!

Günlerdir ülkemizde çocuklarla ilgili gelen acı haberlerle kahrolduk. Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'in katledilmesinin ardından Esra Erol, yayınında 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebek hakkında da konuştu. O anlar yüreğimizi sızlattı.