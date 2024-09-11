Fatih Portakal, Narin ile İlgili Konuşan AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu'na Fena Çıkıştı!

Narin'in öldürülmesinin ardından cinayete sebep olan konunun aile bağları olduğu ihtimaline yoğunlaşıldı. Olay sonrası 'Aile yakınımızdır' diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin ile ilgili Sözcü Tv'ye konuştu. Sorulara 'Tuzak' diyen AKP'li Vekile, Fatih Portakal fena çıkıştı.