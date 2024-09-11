Fatih Portakal, Narin ile İlgili Konuşan AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu'na Fena Çıkıştı!
Fatih Portakal, Narin ile İlgili Konuşan AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu'na Fena Çıkıştı!
Narin'in öldürülmesinin ardından cinayete sebep olan konunun aile bağları olduğu ihtimaline yoğunlaşıldı. Olay sonrası 'Aile yakınımızdır' diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin ile ilgili Sözcü Tv'ye konuştu. Sorulara 'Tuzak' diyen AKP'li Vekile, Fatih Portakal fena çıkıştı.
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Kaybolmasının ardından 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünde aile bireylerinin çelişkili ifadeleri olayın aile içerisinde yaşandığına dair şüphe uyandırdı.
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8 yaşındaki Narin'in acı kaybının öğrenilmesinin ardından gözler aileye döndü. Tam da bu sırada AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Narin'in ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Aile yakınımızdır" diyerek tepki çekmişti. İfadelerinin ardından Sözcü Tv, kendisi ile bir sohbet gerçekleştirdi.
Kendisine yöneltilen sorulara "Tuzak sorular" diyen Ensarioğlu'nun o açıklamalarını gündeme getiren sunucu Fatih Portakal, çok sinirlendi.
Portakal yayın sırasında, "Bu şekilde yüzsüzlük ve pişkinlik olmaz. Yalan söylemeyin… Ama ahlak kalmayınca böyle oluyor. Çocuk musun sen ya sana tuzak kuralım biz?" diye çıkıştı.
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İşte o anlar:
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Adamın tipine uygun bir şekilde bir görevi var! PKK olmadı hizbu-hüda verelim size; diyen paramiliter vekil .
Bu herif Şeyh Sait denilen vatanhinin torunu! Bilmediğimiz yüzlerce cinayeti biliyor ve saklıyor!
Fatih sonuna kadar haklı şu Galip'in tipi zaten tip değil Baksanıza yalancı herkes de gördü AKP'li olup da yavşak olmayan kimseyi gördük mü bugüne kadar?
Hepsi olmak için AKP'li olmak gerekiyor.
Bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle ve diğer sorunlarla nasıl mücadele edilir göreceksiniz’ diyerek yetkiyi alan kişi, ülkede meydana gelen her şeyin tek so... Devamını Gör