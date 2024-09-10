"Bu Bizim Geleneğimiz!": Özlem Gürses Narin'in Tabutuna Koyulan Gelinliğe İsyan Etti!
"Bu Bizim Geleneğimiz!": Özlem Gürses Narin'in Tabutuna Koyulan Gelinliğe İsyan Etti!
8 yaşındaki Narin'in son yolculuğuna uğurlarken tabutuna gelinlik koyulması tepki çekmişti. Gazeteci Özlem Gürses takipçisinden gelen bir mesajı yayınladı. 'Bu bizim geleneğimiz' diyenleri sert eleştirdi.
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8 yaşındaki kızımız Narin'i dün son yolculuğuna uğurladık. Cinayetin ardından iddialar hepimizi şok etti.
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Ardından tabutun üstünde görülen gelinlikle bir kez daha şok yaşadık. Narin'in annesi "Kızımın tek hayali evlenmek ve gelinlik giymekti" demişti.
Hatta ölmeden önce kendisinden gelinlik istediğini de söylemişti. Ancak tüm bunlara rağmen canice öldürülen bir çocuğun tabutuna gelinlik koyulması herkesi rahatsız etti.
Gazeteci Özlem Gürses'in de gündeminde bu olay vardı. Takipçisinden gelen bir yorumu paylaşan Gürses, "Diyarbakır'da erken yaşta ölen kız çocuklarının tabutuna duvak konulurmuş. Bu orada bir gelenekmiş" diye aktardı.
"Olmaz olsun böyle gelenek" diye isyan eden Gürses, "Bir kız çocuğunun hayattaki tek amacı evlenmek mi? Ya ölecek ya da evlenecek o zaman kızlarımız! Batsın örfünüz, töreniz" diyerek tepkisini dile getirdi.
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