Gazeteci Özlem Gürses Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağı Hakkında İddialarda Bulundu!
Gazeteci Özlem Gürses Narin Haberlerine Getirilen Yayın Yasağı Hakkında İddialarda Bulundu!
8 yaşındaki Narin'in cinayeti ile ilgili ilk günden bu yana olayın takipçisi olan Gazeteci Özlem Gürses, yayın yasağı ile ilgili iddialarda bulundu.
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Narin'in kaybının araştırılmaya başlandığı ilk günlerde ekranlara ve tüm medya organlarına yayın yasağı gelmişti.
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Yayın yasağının dün akşam saatlerinde kaldırılmasının ardından Gazeteci Özlem Gürses, olay ile ilgili iddialarını açıkladı.
Müge Anlı'nın yayın yasağı yorumunun altını çizen Gürses, "Ekranlardaki tüm kadın programları (Esra Erol, Müge Anlı, Didem Arslan) susmak zorunda kaldı" dedi.
Gürses, ilk günlerde jandarmadan gelen açıklamayı hatırlattı: "Olayın sonlanmasına çok yakınız. Her şey bitmek üzere, demişti" dedi.
Buradan yola çıkarak iddiaların aynı noktada toplandığını söyleyen Gürses, aslında olayın çoktan çözüldüğünü söyledi.
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"Narin'in olayı aslında 2'inci hatta 3'üncü gün çözülmüştü sonrasında ise yayın yasağı geldi ve herkesi susturdular. Buraya çok dikkat etmeliyiz" dedi.
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Magazin magazin magazin.................. Artık kıytırık herkese malzeme oldu.... Ø nedio kafayı yedi.