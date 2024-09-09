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Didem Arslan'ın Muhabirini Köyde Takip Etmişler: Narin'in İtirafçısı O Kişi Çıktı!

Didem Arslan'ın Muhabirini Köyde Takip Etmişler: Narin'in İtirafçısı O Kişi Çıktı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 15:59

Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Köye gönderdiği muhabiri ikinci gün güvenlik güçlerine takip edildiğini bildirerek şikayetçi olmuş. Bugünkü yayında Arslan, o kişinin itirafçı olduğunu açıkladı.

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Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Aileyi yayınında misafir eden Arslan, bugünkü programında da köyden canlı yayın yaptı.

Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Aileyi yayınında misafir eden Arslan, bugünkü programında da köyden canlı yayın yaptı.

Didem Arslan'ın muhabiri Narin'in mezarının başında yaptığı yayında itirafçı ile alakalı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Didem Arslan'ın muhabiri Narin'in mezarının başında yaptığı yayında itirafçı ile alakalı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Muhabir "Buraya geldiğimiz günden bu yana peşimde birini hissettim. Nereye gitsem oraya gelen birisi vardı. Beni köydeki araştırmalarımız sırasında takip etti" dedi.

Muhabir "Buraya geldiğimiz günden bu yana peşimde birini hissettim. Nereye gitsem oraya gelen birisi vardı. Beni köydeki araştırmalarımız sırasında takip etti" dedi.

Ayrıca konu ile ilgili kişinin şüpheli davranışlarından rahatsız olan muhabir, oradaki komutanlara şikayetçi olduğunu da belirtti.

Ayrıca konu ile ilgili kişinin şüpheli davranışlarından rahatsız olan muhabir, oradaki komutanlara şikayetçi olduğunu da belirtti.

Muhabiri takip edip olaya müdahale etmeye çalışan kişinin ise daha sonra Narin ile ilgili itirafçı olduğunu Arslan açıkladı. Yayın yasağı nedeniyle ismi geçirilmeyen şahıs, gözaltına alındıktan sonra Narin'in cinayetini itiraf etti.

Muhabiri takip edip olaya müdahale etmeye çalışan kişinin ise daha sonra Narin ile ilgili itirafçı olduğunu Arslan açıkladı. Yayın yasağı nedeniyle ismi geçirilmeyen şahıs, gözaltına alındıktan sonra Narin'in cinayetini itiraf etti.

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