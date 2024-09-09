Narin'in Mezarını Paylaştı: Yayınına Aileyi Konuk Eden Didem Arslan'dan Sitem Dolu Sözler!
Narin'in Mezarını Paylaştı: Yayınına Aileyi Konuk Eden Didem Arslan'dan Sitem Dolu Sözler!
Yayınlarında Narin'in kaybını araştıran ve aileyi yakından görüp tanıyan Didem Arslan Yılmaz'dan sitem dolu paylaşım geldi. Narin'in mezarını paylaşan sunucu, öfkeli olduğunu yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşındaki küçük kızımız Narin'i ilk kez Didem Arslan'ın yayınlarıyla ekranlarda gördük. Ailenin çelişkili açıklamaları Arslan'ın yayınında gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in acı ölüm haberi ile Türkiye yasa boğuldu. Didem arslan, yayın yasağı nedeniyle ekranlara getiremese de Narin için "Aile her şeyi biliyor. Susuyor" demişti.
👇
Bugün toprağa verilen Narin'in mezarını paylaşan sunucu, "Çok üzgünüm, çok öfkeliyim. Narin bugün okula gidecekti, toprağa değil!" diye yazdı.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın