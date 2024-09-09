Görüş Bildir
Haberler
TV
Narin'in Mezarını Paylaştı: Yayınına Aileyi Konuk Eden Didem Arslan'dan Sitem Dolu Sözler!

Narin'in Mezarını Paylaştı: Yayınına Aileyi Konuk Eden Didem Arslan'dan Sitem Dolu Sözler!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 13:45

Yayınlarında Narin'in kaybını araştıran ve aileyi yakından görüp tanıyan Didem Arslan Yılmaz'dan sitem dolu paylaşım geldi. Narin'in mezarını paylaşan sunucu, öfkeli olduğunu yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8 yaşındaki küçük kızımız Narin'i ilk kez Didem Arslan'ın yayınlarıyla ekranlarda gördük. Ailenin çelişkili açıklamaları Arslan'ın yayınında gündeme geldi.

8 yaşındaki küçük kızımız Narin'i ilk kez Didem Arslan'ın yayınlarıyla ekranlarda gördük. Ailenin çelişkili açıklamaları Arslan'ın yayınında gündeme geldi.

Narin'in acı ölüm haberi ile Türkiye yasa boğuldu. Didem arslan, yayın yasağı nedeniyle ekranlara getiremese de Narin için "Aile her şeyi biliyor. Susuyor" demişti.

Narin'in acı ölüm haberi ile Türkiye yasa boğuldu. Didem arslan, yayın yasağı nedeniyle ekranlara getiremese de Narin için "Aile her şeyi biliyor. Susuyor" demişti.

👇

👇

Bugün toprağa verilen Narin'in mezarını paylaşan sunucu, "Çok üzgünüm, çok öfkeliyim. Narin bugün okula gidecekti, toprağa değil!" diye yazdı.

Bugün toprağa verilen Narin'in mezarını paylaşan sunucu, "Çok üzgünüm, çok öfkeliyim. Narin bugün okula gidecekti, toprağa değil!" diye yazdı.

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın