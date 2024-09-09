"Bana da Gelen Bilgiler Var...": Müge Anlı Hayatını Kaybeden Narin ile İlgili Konuştu!
"Bana da Gelen Bilgiler Var...": Müge Anlı Hayatını Kaybeden Narin ile İlgili Konuştu!
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Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in ölümü nedeniyle yasa boğuldu. Müge Anlı'nın gündeminde de minik Narin vardı.
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Bugün okula başlayan çocuklara başarılar dileyen Anlı, bugün okula gitmesi gerekirken vefat haberi ile yıkıldığımız Narin'i andı.
Yayın yasağı nedeniyle konuyu işleyemediğinin altını çizen Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.
"Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" diyen Anlı, Narin için üzüntülerini dile getirdi.
Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" dedi.
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