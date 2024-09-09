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"Bana da Gelen Bilgiler Var...": Müge Anlı Hayatını Kaybeden Narin ile İlgili Konuştu!

"Bana da Gelen Bilgiler Var...": Müge Anlı Hayatını Kaybeden Narin ile İlgili Konuştu!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 10:16

Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Müge Anlı'nın gündemi de dün dere yatağında ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'di. Programı açarken Narin için başsağlığı dileyen Anlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in ölümü nedeniyle yasa boğuldu. Müge Anlı'nın gündeminde de minik Narin vardı.

Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in ölümü nedeniyle yasa boğuldu. Müge Anlı'nın gündeminde de minik Narin vardı.

Bugün okula başlayan çocuklara başarılar dileyen Anlı, bugün okula gitmesi gerekirken vefat haberi ile yıkıldığımız Narin'i andı.

Bugün okula başlayan çocuklara başarılar dileyen Anlı, bugün okula gitmesi gerekirken vefat haberi ile yıkıldığımız Narin'i andı.

Yayın yasağı nedeniyle konuyu işleyemediğinin altını çizen Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

Yayın yasağı nedeniyle konuyu işleyemediğinin altını çizen Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

"Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" diyen Anlı, Narin için üzüntülerini dile getirdi.

"Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" diyen Anlı, Narin için üzüntülerini dile getirdi.

Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" dedi.

Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" dedi.

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