Özlem Gürses'in Yayınında Narin ile İlgili Şok İddialar: "Öldüren Amca Değil!"
Özlem Gürses'in Yayınında Narin ile İlgili Şok İddialar: "Öldüren Amca Değil!"
8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni yaşadığı köyden 3 km uzakta kaybının 19'uncu gününde bulundu. Gazeteci Özlem Gürses bugünkü yayınında Pınar BK ile Narin'in ölümü ile ilgili şok iddialardan bahsetti.
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Herkesin güzel haber beklediği Narin'den acı haber geldi. Türkiye Narin'in cansız bedeninin bulunduğu haberi ile yasa boğuldu.
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Gazeteci Özlem Gürses bugünkü yayınında Pınar BK ile Narin'in ölümü ile ilgili şok iddialardan bahsetti.
İlk günden bu yana dosyayı araştıran Pınar Karabulut, Narin'i öldüren kişinin amcası olmadığını iddia etti. Gürses ise bu iddiaya katıldığını belirtti.
Amcanın arabasında bulunan dışkı ve kusmuk detayları şüpheleri amcaya çekmişti. Amca ile Narin arasında bir arbede mi yaşandı, sorusu ortaya çıkmıştı.
Amca Salim'in en başından bu yana aile tarafından korunduğunu söyleyen Gürses'in yayınında Ersin Eroğlu amca tutuklandıktan sonra ilk ziyarete gidenin aile olduğunu da hatırlattı.
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Diğer yandan amca Salim'in öldürmemesi suça ortak olmadığını göstermiyor. Pınar BK, "Cansız bedeni oraya bıraktılar. Bu kişi amcadır" diye konuştu.
Olay ile ilgili bilgi sahibi ve uzman kişilerle görüştüğünü söyleyen Pınar BK, "İlk şüpheli Enes'ti" dedi. Enes, Narin'in abilerinden biri ancak askere gidecek olan ve annenin köpeğe işkence ettiğini itiraf ettiği abisi değil.
Abinin ise köyde olmadığı ve saklandığı söyleniyor. Bir süredir abiden haber olmadığını Gürses daha önceki yayınlarında da işlemişti.
Pınar BK, Narin'i öldürenlerin "1 ya da 3 kişi" olduğunu düşündüğünü söyledi.
Pınar BK ayrıca annenin kayıp kızı için bir damla gözyaşı dökmediğini de söyledi.
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