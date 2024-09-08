"Aile Cinayeti Biliyordu!": Yayınında Narin'in Kaybını İşleyen Didem Arslan'dan Açıklama!
"Aile Cinayeti Biliyordu!": Yayınında Narin'in Kaybını İşleyen Didem Arslan'dan Açıklama!
8 yaşındaki Narin'in kaybını Show TV'de yayınlanan 'Vazgeçme' programında işleyen Didem Arslan Yılmaz'dan küçük kızın acı haberinin ardından açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybını Didem Arslan Yılmaz programında işlemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan, bugün gelen acı haberin ardından paylaşım yaptı.
Didem Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" dedi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bence de biliyorlardı ama anlamıyorum neden,çocuğu öldürülmüş tv ye çıkıp habersizmiş gibi rol yapıyor,bunlar ne yaşıyor,nasıl yaşıyor,böyle insanlar neden s... Devamını Gör
Narini sağ bulamadık Engini kurtardık. Adaleti hapsedelim.
Nefret ediyorum şu yaşadığımız zamandan, insanlardan. :(
gerçekten aynı düşünüyorum tiksinç bir hal oldu