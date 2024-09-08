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"Aile Cinayeti Biliyordu!": Yayınında Narin'in Kaybını İşleyen Didem Arslan'dan Açıklama!

"Aile Cinayeti Biliyordu!": Yayınında Narin'in Kaybını İşleyen Didem Arslan'dan Açıklama!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 12:26

8 yaşındaki Narin'in kaybını Show TV'de yayınlanan 'Vazgeçme' programında işleyen Didem Arslan Yılmaz'dan küçük kızın acı haberinin ardından açıklama geldi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybını Didem Arslan Yılmaz programında işlemişti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybını Didem Arslan Yılmaz programında işlemişti.

Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan, bugün gelen acı haberin ardından paylaşım yaptı.

Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan, bugün gelen acı haberin ardından paylaşım yaptı.

Didem Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" dedi.

Didem Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" dedi.

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deniz özgür

Bence de biliyorlardı ama anlamıyorum neden,çocuğu öldürülmüş tv ye çıkıp habersizmiş gibi rol yapıyor,bunlar ne yaşıyor,nasıl yaşıyor,böyle insanlar neden s... Devamını Gör

Emana 34

Narini sağ bulamadık Engini kurtardık. Adaleti hapsedelim.

sevimli-birsey

Nefret ediyorum şu yaşadığımız zamandan, insanlardan. :(

Nermin Onel

gerçekten aynı düşünüyorum tiksinç bir hal oldu