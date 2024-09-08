Esra Erol Narin'den Gelen Acı Habere Sosyal Medya Hesabından Tepki Gösterdi!
Esra Erol Narin'den Gelen Acı Habere Sosyal Medya Hesabından Tepki Gösterdi!
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Ünlü sunucu Esra Erol'un da, Narin'in kaybı ile ilgili güzel haber almayı bekleyen tüm Türkiye gibi kalbi ağzındaydı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Acı haber kamuoyunda derin bir üzüntü yaşattı. Ünlü sunucu Erol da habere tepkisiz kalamayanlardandı.
İşte Esra Erol'un paylaşımı...
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