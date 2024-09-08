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Esra Erol Narin'den Gelen Acı Habere Sosyal Medya Hesabından Tepki Gösterdi!

Esra Erol Narin'den Gelen Acı Habere Sosyal Medya Hesabından Tepki Gösterdi!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 11:10

Hepimizin üzüntüyle ve umutla iyi haber beklediği 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. ATV ekranlarında birçok kaybı işleyen sunucu Esra Erol, habere tepkisiz kalamadı.

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Ünlü sunucu Esra Erol'un da, Narin'in kaybı ile ilgili güzel haber almayı bekleyen tüm Türkiye gibi kalbi ağzındaydı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un da, Narin'in kaybı ile ilgili güzel haber almayı bekleyen tüm Türkiye gibi kalbi ağzındaydı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Acı haber kamuoyunda derin bir üzüntü yaşattı. Ünlü sunucu Erol da habere tepkisiz kalamayanlardandı.

Acı haber kamuoyunda derin bir üzüntü yaşattı. Ünlü sunucu Erol da habere tepkisiz kalamayanlardandı.

İşte Esra Erol'un paylaşımı...

İşte Esra Erol'un paylaşımı...

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