Narin'in Yerini Kim Bildirdi?: "Aileden Onu Seven Bir Kişi Var, O İtirafçı Oldu!"
Narin'in Yerini Kim Bildirdi?: "Aileden Onu Seven Bir Kişi Var, O İtirafçı Oldu!"
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Narin'in kaybının 19'uncu gününde acı haber geldi. Gazeteci Özlem Gürses bugünkü yayınında Narin'in ölümü hakkında detayları paylaştı.
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Narin'in ölümü ile ilgili araştırmalarda bulunan bir dijital yayıncı olan Pınar BK (Karabulut), Avukat Ayça Karasığırcı ve Gazeteci Ersin Eroğlu yayına konuk oldu.
2 hafta sonra bulunan küçük kızın bedeninin günlerdir suda olamayacağını söyleyen Pınar BK, "Bilimi kandıramazlar. Bu çocuk bu süre boyunca derede olsaydı sabuna dönerdi" dedi.
Amca Salim'in cesedi oraya taşıdığını iddia eden Pınar BK, amcanın öldürmediğini de sözlerine ekledi.
Avukat Ayça Karasığırcı ise aileden birinin itirafçı olduğunu söyledi. Bu kişinin kim olabileceği ile ilgili iddiaları ise Gazeteci Ersin Eroğlu yanıtladı.
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Eroğlu, "Narin'i seven bir abisi var. Adı Baran. Ben bu kişi olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Narin'in abisi Baran'ın küçük kızın kaybının ardından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.
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