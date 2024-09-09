Narin'in Akrabası Teyzeye Yumruk Sallamıştı: Meğer Tepkisi Gazetecilereymiş!
Narin'in Akrabası Teyzeye Yumruk Sallamıştı: Meğer Tepkisi Gazetecilereymiş!
Narin’in yakınları otopsi sonrası cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na geldiğinde bir kadın, 'Gidin yalan konuşun, tamam mı?' diye bağırınca akrabalardan yumruk yemişti. Halk TV muhabiri Ferit Demir olayın aslının başka olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in ölüm nedeni belirlenmek üzere dün Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. İncelemelerin ardından Narin’in yakınları otopsi sonrası cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurumun önünde Narin'in yakını olan kadın kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye haykırdı. O sırada olay yerinde olan bir adam ise kadını yumrukladı.
Halk TV muhabiri Ferit Demir olayın aile içi kaos olmadığını, o kadının tepkisinin gazetecilere olduğunu açıkladı.
Demir, "Narin'in teyzesi o tepkiyi akrabalara değil, gazetecilere gösterdi. Çünkü basın ilk günden beri bu olayın aydınlanmasına çalıştı. Basını burada kabul edemediler" dedi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın