Narin'in Akrabası Teyzeye Yumruk Sallamıştı: Meğer Tepkisi Gazetecilereymiş!

Narin’in yakınları otopsi sonrası cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na geldiğinde bir kadın, 'Gidin yalan konuşun, tamam mı?' diye bağırınca akrabalardan yumruk yemişti. Halk TV muhabiri Ferit Demir olayın aslının başka olduğunu söyledi.