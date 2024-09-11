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"Psikolojik Sorunları Vardı!": Narin Cinayetinde Amca Abi Enes'e Talimat mı Verdi?

"Psikolojik Sorunları Vardı!": Narin Cinayetinde Amca Abi Enes'e Talimat mı Verdi?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 08:21

Gazeteci Özlem Gürses dünkü yayınında Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın açıklamasını değerlendirdi. Olayla ilgili asıl sorunun 'Amca Salim'in abi Enes'e talimat mı verdi?' sorusu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/live/cJWgrlT9VPw
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Gazeteci Özlem Gürses, 8 yaşındaki Narin'in katilinin bulunması için ilk günden bu yana olayın takipçisi oldu.

Gazeteci Özlem Gürses, 8 yaşındaki Narin'in katilinin bulunması için ilk günden bu yana olayın takipçisi oldu.

Dünkü programında Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın açıklamasını değerlendirdi. Fırat, Ankara’da çok sayıda üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmelerin sonucunda, “Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu” söyledi.

Dünkü programında Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın açıklamasını değerlendirdi. Fırat, Ankara’da çok sayıda üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmelerin sonucunda, “Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu” söyledi.

Amca Salim Güran’ın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın, Narin’in ağabeylerinden birine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediğinin de iddialar arasında olduğunu kaydetmişti.

Amca Salim Güran’ın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın, Narin’in ağabeylerinden birine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediğinin de iddialar arasında olduğunu kaydetmişti.

Gürses, bahsi geçen abinin kolunda ısırıkları olan ve psikolojik sorunları olan bir çocuk olduğunun altını çizdi. 17 yaşındaki bu abi cinayete ortaklık mı etti, yoksa azmettirildi mi, diye sordu.

Gürses, bahsi geçen abinin kolunda ısırıkları olan ve psikolojik sorunları olan bir çocuk olduğunun altını çizdi. 17 yaşındaki bu abi cinayete ortaklık mı etti, yoksa azmettirildi mi, diye sordu.

Gürses, "Bir süredir abi Enes'ten ses yok" diye konuştu. Olaylar patlak verdikten sonra ortadan kaybolan abi Enes, bir süredir gizleniyordu.

Gürses, "Bir süredir abi Enes'ten ses yok" diye konuştu. Olaylar patlak verdikten sonra ortadan kaybolan abi Enes, bir süredir gizleniyordu.
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İddialara göre, köyde saklanan abi için Gürses, "O nedenle mi saklanıyordu?" dedi. Üstelik ailenin abiyi koruduğunu da belirtti.

İddialara göre, köyde saklanan abi için Gürses, "O nedenle mi saklanıyordu?" dedi. Üstelik ailenin abiyi koruduğunu da belirtti.
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