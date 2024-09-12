Haber Global Spikeri İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Haberine İsyan Etti!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberini henüz atlamamışken Tekirdağ'da darp izleri ile birlikte hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığını öğrendik. Haber Global spikeri Sümeyye Yılancı, kötü habere ekranlarda isyan etti.