Haber Global Spikeri İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Haberine İsyan Etti!
Haber Global Spikeri İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Haberine İsyan Etti!
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberini henüz atlamamışken Tekirdağ'da darp izleri ile birlikte hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığını öğrendik. Haber Global spikeri Sümeyye Yılancı, kötü habere ekranlarda isyan etti.
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Türkiye kaybının 19'uncu gününde öldürülerek çuvala koyulup dereye atılan 8 yaşındaki Narin'e ağlıyor.
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Daha Narin'in ölümünü atlamamışken Tekirdağ'dan gelen bebek ölüm haberi hepimizin yüreğini dağladı.
Henüz 2 yaşında olan Sıla bebek kısa süre önce vücudundaki darp izleri ile birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili anne ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün yaptığı açıklamada Sıla bebekte cinsel istismar bulgularının tespit edildiği açıkladı.
Bugün gelen habere Haber Global spikeri Sümeyye Yılancı ekran önünde isyan etti. Gözyaşlarını gizlemeye çalışan spikerin konuşması hepimizi paramparça etti.
İşte o anlar:
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