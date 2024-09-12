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"Sınırı Aştınız!": Narin Cinayeti ile Gündeme Gelen Didem Arslan Ateş Püskürdü!

"Sınırı Aştınız!": Narin Cinayeti ile Gündeme Gelen Didem Arslan Ateş Püskürdü!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 10:20

Son günlerde, Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin cinayetini gündeme getirerek dikkat çeken sunucu Didem Arslan Yılmaz, hakarete uğradığını açıkladı. Yasal haklarını kullanacağını söyleyen Arslan, Lale Özan Arslan'ın yayınında Barbaros Şansal ile hakkında hakaret içerecek şekilde konuştuğunu söyleyerek hesap sordu.

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Didem Arslan Yılmaz, uzun bir süredir ekran önünde kariyerine devam ediyor ancak son zamanlarda Narin cinayeti ile birlikte gündeme geldi.

Didem Arslan Yılmaz, uzun bir süredir ekran önünde kariyerine devam ediyor ancak son zamanlarda Narin cinayeti ile birlikte gündeme geldi.

Ünlü sunucu Narin'in ailesini canlı yayında ağırladıktan sonra aile ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Ünlü sunucu Narin'in ailesini canlı yayında ağırladıktan sonra aile ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Ardından yayın yasağı sonrası Narin'in amcası ile annesini uygunsuz şekilde gördüğünü ve bu nedenle öldürüldüğünü de söylemişti.

Ardından yayın yasağı sonrası Narin'in amcası ile annesini uygunsuz şekilde gördüğünü ve bu nedenle öldürüldüğünü de söylemişti.

"Kaynağıma göre" diyerek açıkladığı iddia nedeniyle Gülben Ergen'den de tepki almıştı. Ergen, "Böyle bir konuda kaynağıma göre, diyemezsin. Açıkla" demişti.

"Kaynağıma göre" diyerek açıkladığı iddia nedeniyle Gülben Ergen'den de tepki almıştı. Ergen, "Böyle bir konuda kaynağıma göre, diyemezsin. Açıkla" demişti.

Didem Arslan yayında bu tepkilere "Siz bir gazeteciye nasıl kaynak sorarsınız?!" diye çıkışmıştı.

Didem Arslan yayında bu tepkilere "Siz bir gazeteciye nasıl kaynak sorarsınız?!" diye çıkışmıştı.
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Narin ile ilgili YouTube üzerinden yayınlar yapan Oya Lale Özan Arslan, Barbaros Şansal'ı konuk ettiği sırada Didem Yılmaz ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Narin ile ilgili YouTube üzerinden yayınlar yapan Oya Lale Özan Arslan, Barbaros Şansal'ı konuk ettiği sırada Didem Yılmaz ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Dakika 10:30 itibariyle konuşmaları dinleyebilirsiniz👇🏻

"Ekranda 'şindiik' diye haber okuyan 'karılar' var" diyen Şansal, "Didem demek ki daha önce elindeki kağıttan okuyomuş bak şimdi beceremiyor. Gerçek yüzü göründü" diye konuştu.

"Ekranda 'şindiik' diye haber okuyan 'karılar' var" diyen Şansal, "Didem demek ki daha önce elindeki kağıttan okuyomuş bak şimdi beceremiyor. Gerçek yüzü göründü" diye konuştu.

Didem Arslan bu konuşmalara istinaden yasal haklarını kullanacağını dile getirdi.

Didem Arslan bu konuşmalara istinaden yasal haklarını kullanacağını dile getirdi.
twitter.com

İşte yaptığı uzun paylaşım:

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