"Narin Cinayetindeki Gerçekler İşte Böyle Saklanıyor!": Özlem Gürses Ekranda Çığlık Atanlara Sert Çıktı!
"Narin Cinayetindeki Gerçekler İşte Böyle Saklanıyor!": Özlem Gürses Ekranda Çığlık Atanlara Sert Çıktı!
Gazeteci Özlem Gürses, dün sabah Söylemezsem Olmaz programında 'Narin için çığlık atanlara' fena çıkıştı: 'Bir dosya nasıl sulandırılır, nasıl gerçeklerin üstü kapatılır, işte böyle!'
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Söylemezsem Olmaz programında 'Narin için çığlık atanlar' hepimizi rahatsız etmişti. Gazeteci Özlem Gürses'in gündeminde de o anlar vardı.
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Ekranda 'Narin için' diyerek çığlık atan magazincilere fena çıkışan Gürses, "Bunu yaptıktan sonra dönüp kendinizden utanmadınız mı?" dedi.
Aynı zamanda "Geçmişte de bunları yaşadık" diyerek, Narin'in cinayetindeki gerçeklerin medyadaki bu olaylarla örtbas edildiğini söyledi.
"İşte bir dosya nasıl sulandırılır onu görüyorsunuz" diyen Gürses, "Adli süreçleri magazinleştirerek toksik hale getiriyorlar", diye de ekledi.
Yayında o anları izlerken ağzı açık kalan Gazeteci, "Rezillik, olayı pespaye bir noktaya getiriyorlar" diyerek hepimizin duygularına tercüme oldu.
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