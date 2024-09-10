Şükür Türkan Cinayetini Araştıran Didem Arslan, Annenin Sevgilisini Ortaya Çıkardı!

Didem Arslan Yılmaz’la programında aylardır işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. Ancak anne ve baba programa katıldıktan sonra sırayla sevgili buldular. Didem Arslan geçtiğimiz günlerde anne Fatma'nın sevgilisi ile fotoğraflarını ortaya çıkardı.