Şükür Türkan Cinayetini Araştıran Didem Arslan, Annenin Sevgilisini Ortaya Çıkardı!
Şükür Türkan Cinayetini Araştıran Didem Arslan, Annenin Sevgilisini Ortaya Çıkardı!
Didem Arslan Yılmaz’la programında aylardır işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. Ancak anne ve baba programa katıldıktan sonra sırayla sevgili buldular. Didem Arslan geçtiğimiz günlerde anne Fatma'nın sevgilisi ile fotoğraflarını ortaya çıkardı.
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Didem Yılmaz Arslan'ın sunumuyla Show TV'de yayınlanan Vazgeçme programında, Şükür Türkan olayı uzun bir süre boyunca gündemde kaldı.
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Şükür Türkan, 15 yaşında hamile kaldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Annesi Fatma Erdem, kızının bulunması için Vazgeçme programına başvurmuş ve eşi hakkında şok edici suçlamalarla gündeme gelmişti.
Fatma Erdem, kızının kaybolduğu dönemde hamile olduğunu belirtti ve eşi Mustafa'nın evi terk edip bir daha geri dönmediğini ifade etti. Ayrıca, kızının en büyük travmayı babasından yaşadığını vurguladı.
Fatma Erdem, kızının babası Mustafa'nın onu taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve sonrasında öldürdüğünü iddia etti. Bu suçlamalar karşısında ise Mustafa, tüm iddiaları reddetti.
Olayın ardından anne ve baba polis tarafından gözaltına alındı. Baba Mustafa 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan Erdem’i öldürme suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak sonra salıverildi.
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Daha sonra ise kaybı programda aramayı bırakmak isteyen baba Mustafa'nın sevgilisi olduğu öğrenildi. Babanın sevgilisi Zeynep yayına bağlanarak açıklamalarda da bulundu.
Şimdi de Didem Arslan, anne Fatma'nın sevgilisi olduğunu ortaya çıkardı.
İzleyenlerden "Bize ne annenin-babanın sevgilisinden! Şükür nerede?" tepkileri yükseldi.
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