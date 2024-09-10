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Ece Üner'in Halk TV Ana Haber Açılışında Narin için Ağıt Yakılması Tartışma Yarattı!

Ece Üner'in Halk TV Ana Haber Açılışında Narin için Ağıt Yakılması Tartışma Yarattı!

Ece Üner
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 10:17

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Narin'in vefat haberinin ardından bültenin başlangıcında dokunaklı bir konuşma yaptı. Yanı sıra ana haber başlangıcında ağıt yakılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Türkiye 8 yaşındaki Narin'in kaybına ağlarken televizyon ekranlarında da yas vardı. Dün akşam Ece Üner, ana haberi dokunaklı sözlerle açtı.

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in kaybına ağlarken televizyon ekranlarında da yas vardı. Dün akşam Ece Üner, ana haberi dokunaklı sözlerle açtı.

Yanı sıra Halk TV ekranlarında ana haber başlangıcında ağıt yakıldı. Üner, konuşmasına girerken arkada "Acısı Bağrıma Düştü Yavrumun" çaldı.

Yanı sıra Halk TV ekranlarında ana haber başlangıcında ağıt yakıldı. Üner, konuşmasına girerken arkada "Acısı Bağrıma Düştü Yavrumun" çaldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcıların bir kısmı "Bu konu üzerinden bari şov yapmayın" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcıların bir kısmı "Bu konu üzerinden bari şov yapmayın" dedi.

İşte o anlar:

Kullanıcıların bir kısmı Narin'in ölümünün reyting için kullanıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kullanıcıların bir kısmı Narin'in ölümünün reyting için kullanıldığını söyleyerek tepki gösterdi.
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Bazıları ise "Ne var bunda?" diye sordu.

Bazıları ise "Ne var bunda?" diye sordu.
twitter.com

Hatta Narin'in ağıtlarla uğurlanması gerektiğini söyleyenler de vardı.

Hatta Narin'in ağıtlarla uğurlanması gerektiğini söyleyenler de vardı.
twitter.com

Sessiz bir şekilde uğurlanmasının topluma ders vermeyeceğini de savundular.

Sessiz bir şekilde uğurlanmasının topluma ders vermeyeceğini de savundular.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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