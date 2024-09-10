Ece Üner'in Halk TV Ana Haber Açılışında Narin için Ağıt Yakılması Tartışma Yarattı!
Ece Üner'in Halk TV Ana Haber Açılışında Narin için Ağıt Yakılması Tartışma Yarattı!
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Türkiye 8 yaşındaki Narin'in kaybına ağlarken televizyon ekranlarında da yas vardı. Dün akşam Ece Üner, ana haberi dokunaklı sözlerle açtı.
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Yanı sıra Halk TV ekranlarında ana haber başlangıcında ağıt yakıldı. Üner, konuşmasına girerken arkada "Acısı Bağrıma Düştü Yavrumun" çaldı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcıların bir kısmı "Bu konu üzerinden bari şov yapmayın" dedi.
İşte o anlar:
Kullanıcıların bir kısmı Narin'in ölümünün reyting için kullanıldığını söyleyerek tepki gösterdi.
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Bazıları ise "Ne var bunda?" diye sordu.
Hatta Narin'in ağıtlarla uğurlanması gerektiğini söyleyenler de vardı.
Sessiz bir şekilde uğurlanmasının topluma ders vermeyeceğini de savundular.
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