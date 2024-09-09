Görüş Bildir
Haberler
TV
Daha Narin'i Atlatamadık! Esra Erol'da Gözü Yaşlı Aile 12 Yaşındaki Kayıp Kızlarını Arıyor!

Daha Narin'i Atlatamadık! Esra Erol'da Gözü Yaşlı Aile 12 Yaşındaki Kayıp Kızlarını Arıyor!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 16:41

Esra Erol bugünkü programını Narin'i anarak açtı. Narin'e acıyla veda eden Erol, hemen ardından 12 yaşındaki kız çocuğunun kaybını işlemeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol bugünkü yayını siyahlar içerisinde açtı. Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili konuştu.

Esra Erol bugünkü yayını siyahlar içerisinde açtı. Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili konuştu.

Erol sözlerinde, "Biz Narin'i koruyamadık. Bundan sonra böyle olmasın. Başka çocukları koruyalım" dedi. Öfkesini ve üzüntüsünü dile getiren Erol, "Narin'in gözlerine bakamıyorum. Bakın katili en yakınından çıktı" dedi.

Erol sözlerinde, "Biz Narin'i koruyamadık. Bundan sonra böyle olmasın. Başka çocukları koruyalım" dedi. Öfkesini ve üzüntüsünü dile getiren Erol, "Narin'in gözlerine bakamıyorum. Bakın katili en yakınından çıktı" dedi.

Biz daha Narin'i atlatamadan Erol'un yayınına çıkan gözü yaşlı bir aile 12 yaşındaki kız çocuklarının 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Biz daha Narin'i atlatamadan Erol'un yayınına çıkan gözü yaşlı bir aile 12 yaşındaki kız çocuklarının 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.

İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki Sevda'nın başına ne geldiği bilinmiyor.

İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki Sevda'nın başına ne geldiği bilinmiyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın