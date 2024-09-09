Daha Narin'i Atlatamadık! Esra Erol'da Gözü Yaşlı Aile 12 Yaşındaki Kayıp Kızlarını Arıyor!
Daha Narin'i Atlatamadık! Esra Erol'da Gözü Yaşlı Aile 12 Yaşındaki Kayıp Kızlarını Arıyor!
Esra Erol bugünkü programını Narin'i anarak açtı. Narin'e acıyla veda eden Erol, hemen ardından 12 yaşındaki kız çocuğunun kaybını işlemeye başladı.
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Esra Erol bugünkü yayını siyahlar içerisinde açtı. Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili konuştu.
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Erol sözlerinde, "Biz Narin'i koruyamadık. Bundan sonra böyle olmasın. Başka çocukları koruyalım" dedi. Öfkesini ve üzüntüsünü dile getiren Erol, "Narin'in gözlerine bakamıyorum. Bakın katili en yakınından çıktı" dedi.
Biz daha Narin'i atlatamadan Erol'un yayınına çıkan gözü yaşlı bir aile 12 yaşındaki kız çocuklarının 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.
İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki Sevda'nın başına ne geldiği bilinmiyor.
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