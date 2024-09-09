Narin'in Başına Gelenler Şahsiyet Dizisindeki Tüyler Ürperten Hikayeye Benzetildi

8 yaşındaki Narin'in dere yatağında ölü bulunmasının ardından sosyal medyada kullanıcılar olayın Şahsiyet dizisine ne kadar benzediğini konuşmaya başladı. Narin ile ilgili köyde yaşayanların sessiz kalması ve ailenin görmezden geldiği gerçekler hepimizde tokat gibi bir iz bıraktı.