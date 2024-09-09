Narin'in Başına Gelenler Şahsiyet Dizisindeki Tüyler Ürperten Hikayeye Benzetildi
Narin'in Başına Gelenler Şahsiyet Dizisindeki Tüyler Ürperten Hikayeye Benzetildi
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8 yaşındaki küçük kızımız Narin dün sabah dere yatağında ölü bulundu. Deforme olan ölü bedeni önce otopsiye gönderildi, oradan da toprağa verildi.
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Tüm bu olanları bir çırpıda söyleyebilsek de arka planda yaşananlar herkesin kaldırabileceği türden değil. Narin'in öldürülene dek neler yaşadığını düşünmek bile çok korkutucu.
Aile önce televizyon ekranlarına Narin kayboldu, diye çıktı. Ancak onu arayan ailesinin her şeyden haberi vardı, iddiaları dolaşmaya başladı. Programın sunucusu Didem Arslan, Narin'in ölü bulunduğunu duyunca yaptığı paylaşımda "Aile cinayeti biliyordu. Sustu" dedi.
Yanı sıra amcanın cesedi taşımak için köyden bir vatandaşa para verdiği, hatta köydeki birçok kişinin durumu bildiği ancak sessiz kaldığı iddia ediliyor.
Tüm bu yaşananlar sosyal medya kullanıcılarına tanıdık geldi. 2018 yılında emekli adliye memuru Agâh'ın Kambura kasabasında yıllar önce işlenen bir cinayeti nasıl ortaya çıkardığını izlemiştik.
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Kullanıcılar Şahsiyet dizisinde işlenen konunun Narin'in başına gelenlere benzediğini söyleyerek göndermeli tweetler paylaştı.
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