Narin Olayını Aktardığı Sırada Şehit Haberini Verirken "Mecburen" Diyen Sunucu Polemik Yarattı
Narin Olayını Aktardığı Sırada Şehit Haberini Verirken "Mecburen" Diyen Sunucu Polemik Yarattı
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Türkiye 8 yaşındaki Narin'in cinayetine ağlarken bir yandan da şehit haberleri yasa boğdu. Dün akşam yayında olan tv100 sunucusunun şehit haberine ifadesi tepki çekti.
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Televizyonlar Narin'den haberleri iletmeye devam ederken gelen şehit haberini 'aktarmak zorunda olduğunu' söyleyen Çebi, sosyal medyada tartışma yarattı.
Narin hakkındaki son dakika gelişmelerini aktardığı sırada çok üzgün olduğu görülen sunucu, "Diğer haberleri de mecburen aktarmak zorundayım" diyerek şehit haberine geçince sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Bazıları ise "Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek aslında gündemin ne kadar üzücü olduğuna dikkat çektiğini belirtti.
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Kimisi ise "Şehit haberi vermek o kadar zor ki, o yüzden böyle demiş" dedi.
"Bir yandan Narin, bir yandan şehit haberleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirmiş!"
"Ne var bunda? Şehit haberi vermek istemezdim, diyor!"
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Sunucu o anların sosyal medyada tepki çekmesine yanıt verdi: "Şehitlerimiz hepimiz için çok kıymetli ve en hassas noktamız.O söz şehidimiz üzerine söylenmiş bir söz değil.Normal hayata ve haberlere nasıl devam edeceğiz diye genel söylenmiş bir söz. Yanlış anlaşılmaya sebep olduysam özür dilerim" dedi.
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Şu sosyal medya yüzünden herkes yargıç olmuş başımıza kadın kötü bir anlamda söylememiş ki.