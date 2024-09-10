Görüş Bildir
Haberler
TV
Narin Olayını Aktardığı Sırada Şehit Haberini Verirken "Mecburen" Diyen Sunucu Polemik Yarattı

Narin Olayını Aktardığı Sırada Şehit Haberini Verirken "Mecburen" Diyen Sunucu Polemik Yarattı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 13:03

tv100 sunucusu Oya Çebi dün akşamki yayınında Narin ile ilgili gelişmeleri aktardı. Ancak gündemde şehit haberleri de vardı. Çebi'nin 'Mecburen onları da aktarmak zorundayız' demesi sosyal medyada polemik yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in cinayetine ağlarken bir yandan da şehit haberleri yasa boğdu. Dün akşam yayında olan tv100 sunucusunun şehit haberine ifadesi tepki çekti.

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in cinayetine ağlarken bir yandan da şehit haberleri yasa boğdu. Dün akşam yayında olan tv100 sunucusunun şehit haberine ifadesi tepki çekti.

Televizyonlar Narin'den haberleri iletmeye devam ederken gelen şehit haberini 'aktarmak zorunda olduğunu' söyleyen Çebi, sosyal medyada tartışma yarattı.

Televizyonlar Narin'den haberleri iletmeye devam ederken gelen şehit haberini 'aktarmak zorunda olduğunu' söyleyen Çebi, sosyal medyada tartışma yarattı.

Narin hakkındaki son dakika gelişmelerini aktardığı sırada çok üzgün olduğu görülen sunucu, "Diğer haberleri de mecburen aktarmak zorundayım" diyerek şehit haberine geçince sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Narin hakkındaki son dakika gelişmelerini aktardığı sırada çok üzgün olduğu görülen sunucu, "Diğer haberleri de mecburen aktarmak zorundayım" diyerek şehit haberine geçince sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Kullanıcılar sunucunun o anlarını alıntılayarak "Mecburen" ifadesinin yanlış olduğunu söylediler.

Bazıları ise "Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek aslında gündemin ne kadar üzücü olduğuna dikkat çektiğini belirtti.

Bazıları ise "Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek aslında gündemin ne kadar üzücü olduğuna dikkat çektiğini belirtti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kimisi ise "Şehit haberi vermek o kadar zor ki, o yüzden böyle demiş" dedi.

Kimisi ise "Şehit haberi vermek o kadar zor ki, o yüzden böyle demiş" dedi.
twitter.com

"Bir yandan Narin, bir yandan şehit haberleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirmiş!"

"Bir yandan Narin, bir yandan şehit haberleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirmiş!"
twitter.com

Her şeye rağmen izlerken çok kızanlar da vardı.

"Ne var bunda? Şehit haberi vermek istemezdim, diyor!"

"Ne var bunda? Şehit haberi vermek istemezdim, diyor!"
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sunucu o anların sosyal medyada tepki çekmesine yanıt verdi: "Şehitlerimiz hepimiz için çok kıymetli ve en hassas noktamız.O söz şehidimiz üzerine söylenmiş bir söz değil.Normal hayata ve haberlere nasıl devam edeceğiz diye genel söylenmiş bir söz. Yanlış anlaşılmaya sebep olduysam özür dilerim" dedi.

Sunucu o anların sosyal medyada tepki çekmesine yanıt verdi: "Şehitlerimiz hepimiz için çok kıymetli ve en hassas noktamız.O söz şehidimiz üzerine söylenmiş bir söz değil.Normal hayata ve haberlere nasıl devam edeceğiz diye genel söylenmiş bir söz. Yanlış anlaşılmaya sebep olduysam özür dilerim" dedi.
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ayşe Begüm Atalay

Şu sosyal medya yüzünden herkes yargıç olmuş başımıza kadın kötü bir anlamda söylememiş ki.