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Yeni Dizi "Güzel Aşklar Diyarı"nda 8 Yaşında Katledilen Narin'e Gönderme Yapıldı!

Yeni Dizi "Güzel Aşklar Diyarı"nda 8 Yaşında Katledilen Narin'e Gönderme Yapıldı!

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:26

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda geçtiğimiz günlerde öldürülen 8 yaşındaki minik Narin'e gönderme yapıldı.

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Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve adından sıkça bahsettiren "Güzel Aşklar Diyarı" adlı dizi, çok sayıda tanınmış ismi bir araya getiriyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve adından sıkça bahsettiren "Güzel Aşklar Diyarı" adlı dizi, çok sayıda tanınmış ismi bir araya getiriyor.

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, tanıtımıyla büyük ilgi topladı.

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, tanıtımıyla büyük ilgi topladı.

Tanıtımda Özgü Kaya'nın canlandırdığı 'Deniz' karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile'nin (Melis Birkan) bu gelinliği gözyaşları içinde çözdüğü sahne, Kıraç'ın seslendirdiği “Zeynebim” türküsü eşliğinde ekrana geldi.

Tanıtımda Özgü Kaya'nın canlandırdığı 'Deniz' karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile'nin (Melis Birkan) bu gelinliği gözyaşları içinde çözdüğü sahne, Kıraç'ın seslendirdiği “Zeynebim” türküsü eşliğinde ekrana geldi.

Bu sahnede geçen 'Söğüdün yaprağı narindir, narin…’ mısrası, izleyicileri derinden etkiledi.

Bu sahnede geçen 'Söğüdün yaprağı narindir, narin…’ mısrası, izleyicileri derinden etkiledi.

"Güzel Aşklar Diyarı", özgürlüğüne düşkün bir kadın ve aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı bir erkeğin karmaşık ve imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Dizinin geri sayımı başladı ve Kapadokya'nın benzersiz doğasında çekilen son tanıtım, herkesi duygusal bir yolculuğa çıkardı.

"Güzel Aşklar Diyarı", özgürlüğüne düşkün bir kadın ve aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı bir erkeğin karmaşık ve imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Dizinin geri sayımı başladı ve Kapadokya'nın benzersiz doğasında çekilen son tanıtım, herkesi duygusal bir yolculuğa çıkardı.
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