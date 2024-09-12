Şüpheler İtirafçı Nevzat'a Döndü: Narin'in Köyündeki Aile Yakınları Konuştu!

8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinin ardından soruşturma devam ederken köydeki yakınları Sözcü TV'ye konuştu. Şüphelerin odağındaki isim amca Salim Güran için 'Bizim liderimizdi' diyen aile yakınları, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'e sürekli para verdiğini de eklediler.