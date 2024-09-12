Şüpheler İtirafçı Nevzat'a Döndü: Narin'in Köyündeki Aile Yakınları Konuştu!
Şüpheler İtirafçı Nevzat'a Döndü: Narin'in Köyündeki Aile Yakınları Konuştu!
8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinin ardından soruşturma devam ederken köydeki yakınları Sözcü TV'ye konuştu. Şüphelerin odağındaki isim amca Salim Güran için 'Bizim liderimizdi' diyen aile yakınları, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'e sürekli para verdiğini de eklediler.
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8 yaşındaki Narin canice katledildi, buna sebep olanlar ise araştırılmaya devam ediyor. Sözcü TV Narin'in köyüne gitti. Aile yakınlarına mikrofon uzattı.
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Köydeki aile yakınları ile konuşan Muhabir Meral Danyıldız "Şüphelerin odağındaki amca Salim için bizim köyümüzün lideriydi" dediklerini aktardı.
Köyde ve ailede sözü geçen kişinin amca olduğunu söyleyen yakınları, "Amca Salim'den şüphelenmiyoruz" diye belirttiler.
Başta hiç kimseden şüphelenmediklerini belirten yakınları, Narin'in ölümünün ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi sonrası ondan şüphelendiklerini ifade ettiler.
"Demek ki Narin'i o öldürdü ve Salim'e iftira attı" diyen yakınları "Amca ile itirafçının arasında bir husumet yoktu" diye de belirtti.
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AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu'nun açıklaması sorulduğunda ise net cevap alamadığını aktaran muhabir, "Tarikatla hiçbir bağlantımız yok" dediklerini de iletti.
Narin'in amcasını savunduklarını belirten muhabir ifadelerinde, "Salim amca bunu yapsa 200 bin TL mi teklif eder? Daha yüksek bir rakam verir. Ya da yaptıysa aile dışından birini niye kullansın? Bize söylerdi. Kol kırılır yen içinde kalır, derdik" dediklerini de söyledi.
Ayrıca çocukların söylediklerine göre itirafçı olan Nevzat, Narin'i her gördüğünde para veriyormuş, diye iddia edildi.
Aile ile Nevzat'ın bir akrabalığı olmadığını aktaran muhabir, "Amcanın Nevzat'a toprak hediye ettiği de iddia ediliyor" dedi. Son olarak aile, "Medyaya çok kızgınız, bizi canice gösterdiler" diye konuştu.
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