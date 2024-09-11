Emekli Cinayet Büro Amiri Narin'in Ölümünü Değerlendirdi : "İtirafçı Gerçek Değil!"
Emekli Cinayet Büro Amiri Narin'in Ölümünü Değerlendirdi : "İtirafçı Gerçek Değil!"
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bulundu. Yapılan otopsinin ardından Narin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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Olayla ilgili 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Nevzat B. ifadesinde Narin’i Eğertutmaz Deresi’ne kendisinin gömdüğünü itiraf etmişti.
Bu kişi medyada itirafçı olarak yer alırken NOW TV'ye konuk olan Emekli Cinayet Büro Amiri Savaş Kurtbaba bu ifadeye tepki gösterdi:"Bu kişi artık şüphelidir. Çünkü defalarca fırsatı varken itiraf etmedi."
Ailede anne-baba erk değil, diyen Kurtbaba "Ailede her şey amcaya soruluyor. Dolayısıyla bu ailede amcanın sözü geçiyor. Hem siyasi hem de maddi olarak gücü var" diye konuştu.
Narin'in ölümünden önce vefat eden ablası içinse "Tüm genç ölümler incelenmelidir" diyen Kurtbaba, "Defin ruhsatını eskiden muhtar verebiliyor. Amca da o dönemlerde muhtarlık yapıyor" diye konuştu.
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Nevzat'ın ifadesini vurgulayan Emekli Amir, "Nevzat aslında amcadan korktuğu için gerçekleri açıklayamıyor. 'Bana bir şey yapar, diye korktum' diyor" diye belirtti.
"Abi benim için en büyük şüpheli", diyen Kurtbaba "Kolunda ısırık izi, sırtında sıyrıklar var. Bunlar en azından delil" diye ekledi.
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