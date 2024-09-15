Ece Üner'den HÜDA-PAR Çıkışı: "Biz Narin'le Uğraşırken Siz Neyin Peşindesiniz?"
Ece Üner'den HÜDA-PAR Çıkışı: "Biz Narin'le Uğraşırken Siz Neyin Peşindesiniz?"
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bugün sosyal medyadan attığı bir tweet ile HÜDA-PAR'a tepki gösterdi.
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine bir dere yatağında ulaşılan Narin'in cinayeti henüz aydınlığa kavuşmadı.
Gazeteci Ece Üner, yayınlarında da işlediği Narin olayını vurgulayarak HÜDA-PAR liderlerine seslendi.
Hüda-Par'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir TV programında Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istemişti.
Üner, attığı tweet ile "Biz Narin’e ne olduğunu anlamaya çalışırken, öbür tarafta Hüdapar’ın liderinin her akşam bir televizyonda Anayasa’nın 4. Maddesinin değişmesi gerektiğini anlatması..." diye yazdı.
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Üner, "Siz tam olarak neyin peşindesiniz acaba?" diyerek HÜDA-PAR liderlerine tepki gösterdi.
İşte o tweet:
Anayasa'nın 4. maddesi: "MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."
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