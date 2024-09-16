Hakan Ural Canlı Yayında Narin Cinayetine İsyan Etti: "Brezilya Dizisine Döndü!"
Hakan Ural Canlı Yayında Narin Cinayetine İsyan Etti: "Brezilya Dizisine Döndü!"
8 yaşındaki Narin'in ölüm haberinin ardından devam eden soruşturma ile ilgili Hakan Ural canlı yayında isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin yüreğini yakan 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümünün ardından, soruşturma devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük kızı kimin öldürdüğü araştırılırken ülkenin gözü kulağı televizyon ekranlarında, yeni gelecek gelişmeleri takip ediyor.
Narin'in amcası Salim Güran'ın ardından, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklanmıştı.
Hakan Ural bugünkü yayınında günlerdir olayın aydınlatılamamasına isyan etti.
Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, "Bir ay boyunca katilin kim olduğunu açıklayamamak ne biçim bir durum? İnsanlar kendi kafalarında teoriler üretmeye başlıyor. Medyayı suçlamayın, suçluları gösterin." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ural, soruşturmayı eleştirerek, "Bu durum bir Brezilya dizisine döndü. Herkes kendi teorisini üretiyor. İnsanları suçlamayın, bu durumu aydınlatın." dedi.
"Eğer bu cinayet aydınlatılamazsa, hangi cinayet aydınlatılabilir ki?", diye soran Ural, "Burada masum bir çocuk katledildi. Telefon kayıtları, itiraflar var. Bu yaşıma kadar böyle bir durum görmedim. Bu soruşturmayı eleştiriyorum. İtiraf var, deliller var. Her şey ortada." şeklinde konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın