Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın İfade Sırasında Elleri Kelepçeli Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın İfade Sırasında Elleri Kelepçeli Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 13:28

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. 8 yaşındaki küçük kızın ölümüne sebep olanlar araştırılmaya devam ederken annesi Yüksel Güran tutuklandı. Annenin ifade sırasında elleri kelepçeli fotoğrafını Ekol TV yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, 22 şüpheli 12 Eylül'de Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 8 kişi, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu şekilde tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda, 22 şüpheli 12 Eylül'de Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 8 kişi, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu şekilde tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Narin'in annesi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Narin'in annesi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.👇🏻

Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.👇🏻

Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği bilgisi alındı.

Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği bilgisi alındı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın