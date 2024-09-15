Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın İfade Sırasında Elleri Kelepçeli Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın İfade Sırasında Elleri Kelepçeli Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. 8 yaşındaki küçük kızın ölümüne sebep olanlar araştırılmaya devam ederken annesi Yüksel Güran tutuklandı. Annenin ifade sırasında elleri kelepçeli fotoğrafını Ekol TV yayınladı.
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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Bu kapsamda, 22 şüpheli 12 Eylül'de Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 8 kişi, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da olduğu şekilde tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Narin'in annesi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Yüksel Güran'ın adliyedeki ifadesi sırasında çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı fotoğraflarda, Yüksel Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.👇🏻
Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları ve aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 12 gün önce bir kez 20 TL, bir diğer kez ise 40 TL verdiğini belirttiği bilgisi alındı.
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