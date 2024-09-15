Narin'in Cinayeti ile İlgili Sahte İhbar Verdikleri Ortaya Çıkan İki Akraba Daha Gözaltında!
Narin'in Cinayeti ile İlgili Sahte İhbar Verdikleri Ortaya Çıkan İki Akraba Daha Gözaltında!
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin'in cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayeti manipüle ettiği ortaya çıkan Narin'in iki akrabası daha gözaltına alındı.
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Türkiye 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinin ardındaki gerçeği merak ediyor. Narin'in cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
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Tüm ailenin bilgisi olduğu iddiaları sürerken Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcalarının da olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
Daha önce tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy (15), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında bugün gelen bilgilere göre olayın manipüle edilmeye çalışıldığı açığa çıktı.
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Narin cinayetinde, sahte ihbarlar vererek soruşturmayı manipüle ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narin'in yakınları olduğu belirtilen İ.K. ile Ş.K'nın gözaltına alınmasının ardından gözaltında olanların sayısı 3'e yükseldi.
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