Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Narin Bulunmasın Diye Köyde Seferberlik İlan Edilmiş! Mahkeme Kararındaki Detaylar Pes Dedirtti!

Narin Bulunmasın Diye Köyde Seferberlik İlan Edilmiş! Mahkeme Kararındaki Detaylar Pes Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 12:59

Türkiye, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlenmiş durumda. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme, soruşturma sürecinde yaşanan bazı dikkat çekici detaylara ve aile üyelerinin arama çalışmalarını yanıltma girişimlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Narin'i arama çalışmalarında köyde bilerek yangın çıkarıldığı ve bilinçli olarak elektriklerin kesildiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mahkeme Kararına Göre, Arama Çalışmalarında Yanıltma

Mahkeme Kararına Göre, Arama Çalışmalarında Yanıltma

Ramazan Atasoy'un tutuklanma gerekçesi, Narin Güran'ı arama çalışmalarında oluşan çarpıcı detayları ortaya koydu. Gerekçede aile üyelerinin arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri yanıltmak için çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri belirtildi.

Mahkeme kararında şu bilgilere yer verildi:

Mahkeme kararında şu bilgilere yer verildi:

👉'Suça sürüklenen çocuk Ramazan Atasoy'un üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürmek' suçunu işlediğine dair, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan maktul Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı, buna göre dosyadaki JASAT tutanağına göre...''

Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma ekiplerinin bu noktaya yönlendirilmesi sağlanmış!

Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma ekiplerinin bu noktaya yönlendirilmesi sağlanmış!

👉''Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2024 tarihli kararıyla bir kısım şüphelilerin tutuklanmasına karar verildiği...''

Kaçma ihtimaliyle tutuklanmasına karar verildi!

Kaçma ihtimaliyle tutuklanmasına karar verildi!

👉''Ramazan Atasoy'un şüpheli Salim Güran'ın tarlada olduğu saatlerle alakalı beyanlarının dosyadaki HTS kayıtlarıyla, diğer şüpheli beyanlarıyla ve dahi şüpheli Salim Güran'ın kendi beyanlarıyla çeliştiği, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, taraflar üzerinde baskı kurulma ihtimalinin eldeki dosya bakımından somut olarak varlığı ve dosyadaki diğer tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin,

1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, delilerin tamamen toplanmamış olması, verilmesi beklenen cezaya göre R.A'nın kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna dair kanaat ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Ramazan Atasoy'un CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi.'

Kararda, aile üyelerinin yanı sıra diğer şüphelilerin, güvenlik birimlerinin dikkatini saptırmak amacıyla bu tür eylemler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kararda, aile üyelerinin yanı sıra diğer şüphelilerin, güvenlik birimlerinin dikkatini saptırmak amacıyla bu tür eylemler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratıldığı vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi!

Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi!

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu toplam 12 zanlıdan 8’i tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme kararı doğrultusunda, tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Mahkeme kararı doğrultusunda, tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Ayrıca, şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki Ramazan Atasoy için yeniden gözaltı kararı verildi. Atasoy'un serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınması, soruşturmanın seyrinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Soruşturma Dosyasına Giren Çarpıcı Detaylar

Soruşturma Dosyasına Giren Çarpıcı Detaylar

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Salim Güran’ın işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı mesajlaşmalar dikkat çekti. Mesajlaşmalarda, Atasoy’un Salim Güran’a 'Tamam, daha ölmemiş' şeklinde yanıt verdiği görüldü. Bu mesaj, cinayetle ilgili şüpheleri artırdı ve soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Ramazan Atasoy tutuklandı ve böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Ramazan Atasoy tutuklandı ve böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, olayla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın