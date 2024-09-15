Narin Bulunmasın Diye Köyde Seferberlik İlan Edilmiş! Mahkeme Kararındaki Detaylar Pes Dedirtti!
Narin Bulunmasın Diye Köyde Seferberlik İlan Edilmiş! Mahkeme Kararındaki Detaylar Pes Dedirtti!
Türkiye, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlenmiş durumda. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme, soruşturma sürecinde yaşanan bazı dikkat çekici detaylara ve aile üyelerinin arama çalışmalarını yanıltma girişimlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Narin'i arama çalışmalarında köyde bilerek yangın çıkarıldığı ve bilinçli olarak elektriklerin kesildiği ortaya çıktı.
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Mahkeme Kararına Göre, Arama Çalışmalarında Yanıltma
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Mahkeme kararında şu bilgilere yer verildi:
Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma ekiplerinin bu noktaya yönlendirilmesi sağlanmış!
Kaçma ihtimaliyle tutuklanmasına karar verildi!
Kararda, aile üyelerinin yanı sıra diğer şüphelilerin, güvenlik birimlerinin dikkatini saptırmak amacıyla bu tür eylemler gerçekleştirdiği ifade edildi.
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Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi!
Mahkeme kararı doğrultusunda, tutuklu amca Salim Güran, yeniden ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.
Soruşturma Dosyasına Giren Çarpıcı Detaylar
Savcılıktaki sorgusunun ardından Ramazan Atasoy tutuklandı ve böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.
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