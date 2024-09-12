Narin'in Ağabeyi Baran Güran'dan Hizbullah ve HÜDAPAR Açıklaması: "Bu Aile Eskiden Beri Ağadır"

Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi 21 yaşındaki Baran Güran, ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR'la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Baran Güran, 'Ailemde Hizbullah’ı tutan tek kişi yok... Bu aile eskiden beri ağadır. Ailede kimse HÜDAPAR’lı değil bunu da biliyorum' ifadelerini kullandı.