Narin'in Ağabeyi Baran Güran'dan Hizbullah ve HÜDAPAR Açıklaması: "Bu Aile Eskiden Beri Ağadır"
Narin'in Ağabeyi Baran Güran'dan Hizbullah ve HÜDAPAR Açıklaması: "Bu Aile Eskiden Beri Ağadır"
Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi 21 yaşındaki Baran Güran, ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR'la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Baran Güran, 'Ailemde Hizbullah’ı tutan tek kişi yok... Bu aile eskiden beri ağadır. Ailede kimse HÜDAPAR’lı değil bunu da biliyorum' ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Vahşice işlenen cinayete ilişkin ailenin de gözaltında olması ve ailenin Hizbullah ve HÜDAPAR'la ilişkili olduğu iddiaları ise en çok tartışılan konuların başında geliyor.
Millliyet'e konuşan Narin'in tutuklu olmayan tek ağabeyi 21 yaşındaki Baran Güran, ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR'la bağlantılı olduğuna dair iddialara yanıt verdi.
“Biz Molla Gürani’nin torunlarıyız” diyen Baran Güran, şunları söyledi: "Ailemde Hizbullah’ı tutan tek kişi yok. Ama bizim ailede, şöyle bir şey de kimse kimseye demez; ‘Sen bu partiye ya da bu partiye oy ver.’ Ben de siyaseti seven bir insan değilim. Uzaktan yakından da ilgilenmem. Ama ailede kimse HÜDAPAR’lı değil bunu biliyorum.”
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“Bu aile eskiden beri ağadır. Herkes bizi ağa olarak biliyor. Köklü olduğumuz için eleştiriliyoruz. Köklü bir aile olmanın nesi kötü. Bize ‘Mala Bag/ağa’ deniliyor. Biz cani bir aile olsaydık, burada güçsüz o kadar aile var, onların arazilerine de konardık. Zengin olduğumuz iddia ediliyor öyle zengin bir aile falan da değiliz. Arazilerimiz var tarımla uğraşıyoruz o kadar."
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