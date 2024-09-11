Gazeteci Ferit Demir'den Saatleriyle 'Yalan İfade' İddiası: "Narin'in Katledildiğini Köyde Herkes Biliyordu"

Gazeteci Ferit Demir, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 'Narin, öğlen saat 15.15'te eve gittikten kısa süre sonra katledildi' diyen Demir, ifadelerin bilinçli olarak yanlış verildiğini ve saatlerde tutarsızlık olduğunu belirtti. Ferit Demir ayrıca 'Sonuç olarak Narin'in katledildiğini köyde herkes biliyordu ama konuyu saptırmaya, karmaşık hale getirmeye çalışmışlar organize biçimde... ' yazdı.