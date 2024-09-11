Gazeteci Ferit Demir'den Saatleriyle 'Yalan İfade' İddiası: "Narin'in Katledildiğini Köyde Herkes Biliyordu"
Gazeteci Ferit Demir'den Saatleriyle 'Yalan İfade' İddiası: "Narin'in Katledildiğini Köyde Herkes Biliyordu"
Gazeteci Ferit Demir, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 'Narin, öğlen saat 15.15'te eve gittikten kısa süre sonra katledildi' diyen Demir, ifadelerin bilinçli olarak yanlış verildiğini ve saatlerde tutarsızlık olduğunu belirtti. Ferit Demir ayrıca 'Sonuç olarak Narin'in katledildiğini köyde herkes biliyordu ama konuyu saptırmaya, karmaşık hale getirmeye çalışmışlar organize biçimde... ' yazdı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Diyarbakır'da gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Ferit Demir, bugün yine çok dikkat çeken bir paylaşım yaparak, Narin Güran cinayetinde tüm köyün durumdan haberdar olduğunu iddia etti.
Ferit Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Narin, öğlen saat 15.15'te eve gittikten kısa süre sonra katledildi."
"Ancak bu gerçeklere rağmen bir amcası Narin saat 17.40'ta bize geldi kuzenlerini sordu diyor.. Bir başka akrabası 18.40 sularında çeşme yakınlarında gördüm diyor... Bir başka çocuk 18.47'de okul yakınlarında gördüm demiş.. Oysa bu saatlerde Narin katledilmişti, yaşamıyordu..."
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"Sonuç olarak Narin'in katledildiğini köyde herkes biliyordu ama konuyu saptırmaya, karmaşık hale getirmeye çalışmışlar organize biçimde... Narin'e bu organize kötülüğü neden yaptınız?...."
Ferit Demir'in paylaşımı 👇
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