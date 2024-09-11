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AK Parti'den Narin Güran Cinayeti Sonrası Gelen Siyasi Eleştirilere Yanıt!

AK Parti'den Narin Güran Cinayeti Sonrası Gelen Siyasi Eleştirilere Yanıt!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 16:23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından gelen siyasi eleştirilere, 'Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum' diye yanıt verdi. 

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" sözleri ise siyasi bazı tartışmalara neden olmuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" sözleri ise siyasi bazı tartışmalara neden olmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cinayet sonrası gelen siyasi eleştirilere yanıt verdi. Ömer Çelik'in açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 👇

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cinayet sonrası gelen siyasi eleştirilere yanıt verdi. Ömer Çelik'in açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 👇

'Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlış. 

Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum. 

Acıyı paylaşmak yerine partimize laflar söyleyenler oldu. 

Bunların belli motivasyonla hareket ettiği görülmekte. 

Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür. 

Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor.'

GÜNCELLENECEK...

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