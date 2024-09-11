AK Parti'den Narin Güran Cinayeti Sonrası Gelen Siyasi Eleştirilere Yanıt!

'Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlış.

Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum.

Acıyı paylaşmak yerine partimize laflar söyleyenler oldu.

Bunların belli motivasyonla hareket ettiği görülmekte.

Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür.

Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor.'

GÜNCELLENECEK...