Narin Güran Olayında Söyledikleriyle Büyük Tartışma Yaratan AK Partili Galip Ensarioğlu Bırakıyor!
Narin Güran Olayında Söyledikleriyle Büyük Tartışma Yaratan AK Partili Galip Ensarioğlu Bırakıyor!
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin’in ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi. Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı: 'Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum.'
Kaynak: Sözcü
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin daha önce katıldığı bir programda şunları söylemişti: "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız."
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Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, Sözcü TV'ye bugün yeni açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu, sitem dolu sözlerle siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı: "Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.”
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
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