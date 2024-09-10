Eski Survivor Yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya 18 Yıl Hapis Cezası
Eski Survivor Yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya 18 Yıl Hapis Cezası
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
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Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı yarışmadan dördüncü olarak ayrılmış olsa da hafızalara en çok kazınan isimlerden biri olmayı başarmıştı.
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Sıra dışı hareketleri ve paylaşımlarıyla bilinen Taner Tolga Tarlacı'nın Türkiye ve KKTC'de bir takım olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kaçtığı belirtiliyordu.
Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen ‘Cenk Hoca’, darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu.
Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.
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