Narin Güran'ı Gömen Nevzat Bahtiyar'ı Yakalatan Detaylar Ortaya Çıktı!

Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı çuval içinde dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ı yakalatan detaylar ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre, Jandarma ekipleri, Eğertutmaz deresine giden yolda kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit etti. Burdan yola çıkan ekipler otomobilin sahibi Nevzat Bahtiyar'a ulaştı ve sorguda olayı itiraf ettirdi.

Kaynak: TRT Haber