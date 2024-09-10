Narin Güran'ı Gömen Nevzat Bahtiyar'ı Yakalatan Detaylar Ortaya Çıktı!
Narin Güran'ı Gömen Nevzat Bahtiyar'ı Yakalatan Detaylar Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı çuval içinde dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ı yakalatan detaylar ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre, Jandarma ekipleri, Eğertutmaz deresine giden yolda kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit etti. Burdan yola çıkan ekipler otomobilin sahibi Nevzat Bahtiyar'a ulaştı ve sorguda olayı itiraf ettirdi.
Kaynak: TRT Haber
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Jandarma ekiplerinin Nevzat Bahtiyar'a nasıl ulaştığına ilişkin detaylar ise bugün ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre, Jandarma ekipleri, Eğertutmaz deresine giden yolda kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit etti.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ulaştı. Yapılan sorguda Nevzat Bahtiyar'ın Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.
Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.
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